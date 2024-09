NS-klub: Illés Fanni nem gondolta volna, hogy egyszer bekerülhet a Nemzeti Sportba

A Vasas úszója három évvel ezelőtt Tokióban aranyérmet nyert 100 méteres mellúszásban, azóta viszont alaposan megváltozott az élete, egy gyermekkel, Mórral bővült a családjuk edző-férjével, Szabó Álmossal, anyaként pedig nem volt egyszerű a legmagasabb szintre visszatérnie.

Ráadásul a szülés utáni depresszióval is meg kellett küzdenie, amiről az úszónő nyíltan beszélt, ezzel is erőt adva másoknak. Illés Fanni sokat szerepel a médiában, így lapunkban is számtalanszor írtunk róla, nemegyszer címlapra is került, amikor paralimpiai érmeket nyert, a legszívesebben mégsem ezekre emlékszik.

„A tokiói paralimpia előtt készült velem egy kétoldalas nagyinterjú, amit eltettem emlékbe, és otthon őrzök. Tudom egyébként, hogy többször is írtak rólam, és bevallom, régen sosem gondoltam volna, hogy bekerülhetek a Nemzeti Sportba, vagy ha egyszer be is kerülök, egy sornál, esetleg egy képnél több is megjelenik rólam – mondta lapunknak. – A tokiói és a párizsi paralimpia alatt a címlapra is kikerültem, de ezt sajnos nem láthattam, mert érthető okok miatt nem voltam itthon… Annak pedig kifejezetten örülök, hogy az idén, miután az úszó Konkoly Zsófiról olyan kis fotó jelent meg a címlapon, néhány nappal később már főhelyet kaptak a magyar paralimpikonok, amikor öt érmet szereztek Párizsban.”

A 32 éves paralimpiai bajnok, világbajnok és Európa-bajnok sportolónő egyébként nemcsak eredményei, hanem közvetlensége miatt is a magyar paralimpiai mozgalom egyik arca lett. Párizsi ezüstérme után azonnal jelezte, hogy semmiképpen sem hagyja abba az úszást, mert ez az élete, ez pedig azt is jelenti, hogy biztosan találkozhatunk még vele a Nemzeti Sport hasábjain.