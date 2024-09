Sportlövészet: olimpikonjainkat és paralimpikonjainkat köszöntötték

Major Veronika olimpiai bronzérmes.

Ez a felirat virított a plakátokon a budapesti Lion’s Garden Hotel különtermében, ahol a Magyar Sportlövők Szövetsége ünnepélyesen köszöntötte a párizsi olimpiai és paralimpiai játékok résztvevőit. A keszthelyiek pisztolyosa ajándékszatyrokkal a kezében érkezett meg a terembe, majd gondosan kihelyezte az asztal közepére a bronzérmét, így megállapíthattuk, hogy másfél hónap elteltével is ugyanolyan fényesen csillog. Ha valaki nem emlékezett volna a chateauroux-i sportpisztolyos finálé drámai forgatókönyvére, a kivetítőn felidézték a dobogóról döntő szétlövést – no meg azt is, ahogy Sinka László főtitkár az öklét rázva ünnepelt a lelátón.

„Annak idején arról álmodoztam, hogy versenyzőként ott legyek az olimpián, kicsit irigylem is a sportolókat – mondta mosolyogva Sinka László, a sportlövők párizsi csapatvezetője. – Nincs ehhez fogható esemény, Chateauroux-ban is érződött a játékok szellemisége, a nehezítő körülményekkel pedig nem foglalkoztunk, a munkára és a magyar sportlövők támogatására koncentráltunk. Sokszor hangzott el a lelátón, hogy „jó”, az eredményekből adódó örömforrás minden mást elhomályosít, elképesztő izgalmakat éltünk át. Major Veronika pályafutása és párizsi teljesítménye önmagáért beszél, csapatmunka kellett a sikerhez.”

Major Veronika is kiemelte, mennyien támogatták a Párizsba vezető úton, és azt is elmondta, hogy most nézte vissza másodszor az olimpiai döntőt. A szövetség elnöke, Nagy György hangsúlyozta, hogy sportlövészetben Magyarország a 11. az olimpiai érmek számában, ami mutatja, hogy továbbra is a sportág élvonalába tartozunk, míg Schmidt Gábor sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkár a nemzetközi mezőny erősségéről beszélt.

„Nagyon nehéz kijutni a játékokra, az öt olimpiai kvóta fantasztikus teljesítmény – kezdte Schmidt Gábor. – A párizsi játékokon is kiderült, hogy egyre erősödik az olimpiai mozgalom, olyan országok is meghatározók, amelyek korábban kevésbé helyezték előtérbe a jó olimpiai szereplést. Sportlövőink hosszú évtizedek óta ott vannak a legjobbak között, ezért számoltunk vele, hogy érmet szerezhetnek Párizsban. A támogatás mellett hazai rendezésű eseményekkel igyekeztünk biztosítani a hátteret a felkészüléshez, hogy a sportolóknak csak a versenyzéssel kelljen foglalkozniuk.”

A honi szövetség vezetői virágcsokorral köszöntötték az eseményen résztvevő párizsi olimpikonokat és paralimpikonokat, Major Veronikát, Mészáros Esztert és Dávid Krisztinát, valamint edzőiket.