Párizs 2024: nagy izgalmak a 49-es hajóosztály éremfutamában

Az éremversenyen az első futam tíz legjobb hajója vehet részt, ott viszont dupla szorzójúak a helyezési számok.

A férfiaknál igazából nem voltak nagy izgalmak, mert a spanyolok előnye viszonylag megnyugtató volt, ráadásul az egyetlen valamirevaló riválisuk, az ír hajó csak a mezőny végén „kocogott”. A spanyolok azonban nem bízták a véletlenre, hanem meg is nyerték ezt a futamot is. Az ezüst az új-zélandiak, a bronz az amerikaiak nyakába került, mert az írek még a dobogóról is leszorultak.

A nőknél viszont komoly izgalmak voltak, ott ugyanis nagyon sűrű volt az élmezőny. A franciák mindössze egy ponttal előzték meg a hollandokat, míg a svédek hét pontra voltak. Utóbbiak ráadásul nagyon jól, mentek és végül meg is nyerték a futamot, így a riválisoknak legalább a harmadik hely kellett volna a győzelemhez. Ez a hollandoknak össze is jött, így ők ünnepelhették az aranyat, a svédek két pont hátránnyal lettek másodikak, míg a futamban csak hatodikként célba érő franciáknak meg kellett elégedniük a bronzéremmel.



PÁRIZS 2024

VITORLÁZÁS

FÉRFI 49-ES

1. Diego Botin le Chever, Florian Trittel Paul (Spanyolország) 70

2. Isaac McHardie, William McKenzie (Új-Zéland) 82

3. Ian Barrows, Hans Henken (Egyesült Államok) 88

4. Írország 91

5. Lengyelország 93

6. Hollandia 99

NŐI 49-ES

1. Odile van Aanholt, Annette Duetz (Hollandia) 74

2. Vilma Bobeck, Rebecca Netzler (Svédország) 76

3. Sarah Steyaert, Charline Picon (Franciaország) 79

4. Norvégia 92

5. Olaszország 95

6. Németország 98