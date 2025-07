Nemet mondott a Bayernnek a Liverpool; Núneznek ugrott a nápolyi lehetőség – keddi transzferhíradó

Klubvilágbajnokságot igen, vb-t vagy Eb-t nem rendeztek ezen a nyáron, ám a futballszurkolók számára így sem izgalommentes ez az időszak, hiszen ezerrel pörögnek az átigazolási hírek, pletykák, bejelentések. Kedden több hír is a Liverpoolhoz kapcsolódott, bár hivatalos bejelentések még nem történtek, akárcsak a nemzetközi piacon, ahol inkább a sajtóhírek domináltak. Magyarországi transzferekből viszont nem volt hiány – tett bejelentést az ETO, a Nyíregyháza, a Kazincbarcika és több NB II-es klub is –, de légiósainknál is voltak fejlemények.

EZ TÖRTÉNT KEDDEN AZ ÁTIGAZOLÁSI PIACON A spanyol másodosztályú Albacete bejelentette a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes Jesús Vallejo szerződtetését. A 28 éves játékos 2027 nyaráig írt alá. Vallejo kölcsönben már több klubnál is szerepelt, végleg azonban tíz esztendő után hagyta el a Real Madridot. Visszatérhet az élfutballhoz az utóbbi másfél évtized egyik legjobb szerb játékosa, Dusan Tadics. A 36 éves támadó középpályás szerződése lejárt a Fenerbahcénál, az Atlético Madrid pedig lecsapna rá. Eközben a Juventus végleg megszerezné Francisco Conceicaót, a kölcsönszerződés lejárta után a „zebrák” a hírek szerint kifizetnék a szélső 30 millió eurós kivásárlási árát a Portónak, de csak részletekben. Az pedig már biztosnak tűnik, hogy az RB Leipzig 14 milló euróért szerződteti a Crvena zvezdától a nyolcszoros szerb válogatott, 18 éves támadó középpályást, Andrija Makszimovicsot. A Brentford bejelentette, hogy szerződtette Jordan Hendersont, aki ingyen igazol a klubhoz az Ajax elhagyása után. A Manchester City kapusa, Ederson iránt a Galatasaray érdeklődik, míg az Everton a Bournemouth kapusával, Mark Traversszel erősített. A West Ham United szerződtette a négyszeres szenegáli válogatott El Hadji Malick Dioufot a Slavia Prahától, majd a Leicester City bejelentette, hogy Martí Cifuentes ül le a csapat kispadjára. Állítólag a Liverpool 140 millió euró körüli ajánlatot tenne Alexander Isakért a Newcastle-nek, míg David Ornstein értesülése szerint a Pool azonnal nemet mondott a Bayern München 67.5 millió eurós ajánlatára Luis Díaz játékjogáért, az Eintracht Frankfurt pedig a Newcastle 70 millió eurós ajánlatát utasította el Hugo Ekitikéért. S még visszatérve a „vörösökhöz”: Darwin Núnez távozása egyre biztosabban tűnik, de úgy hírlik, a Napoli közölte a Poollal, hogy nem szerződteti a csatárt, inkább az Udinese támadójára, Lorenzo Luccára tart igényt, így most ismét felerősödni látszik a szaúdi vonal az uruguayi játékost illetően. A spanyol másodosztályú FC Andorra bejelentette, hogy a következő idényben Yaakobishvili Áron a csapat kapusa lesz, kölcsönbe érkezik a Barcelonától. Másik légiósunk, Loic Nego szerződést hosszabbított a francia Le Havre együttesével, míg Szappanos Péter a menedzsere, Schultz Levente elmondása alapján 48 órán belül szerződést bont szaúdi klubjával, az Al-Fatehhel. Győrből távozott Fábio Vianna (Sepsi OSK) és Heitor dos Santos (Maccabi Tel-Aviv) – utóbbi játékos klubrekordot jelentő összegér –, míg a tavasszal a DVSC-ben szereplő Maurides elbúcsúzott a német St. Paulitól, és visszatért korábbi csapatához, a lengyel Radomiakhoz. Az NB II-es Karcag három játékos is szerződtetett, Hidi Patrikot, Pap Zsoltot és Szekszárdi Tamást, míg a Kozármisleny Jelena Richárddal, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia Halmai Ádámmal, a Csákvár Fejős Áronnal erősített. A Békéscsaba pedig kölcsönvette Kotula Mátét a KTE-től, amelytől Kersák Roland távozott, és aláírt Nyíregyházán, illetve kölcsönben a skót labdarúgó-bajnokság élvonalában szereplő Dundee Unitednél folytatja pályafutását Keresztes Krisztián, a Spartacus labdarúgócsapatának védője. A nap végén még a Kazincbarcika is tett bejelentést, leigazolta az egy év csapat nélküli 32 éves kapust, Dombó Dávidot. A LEGFONTOSABB TÖRTÉNÉSEK, BEJELENTÉSEK ÉS PLETYKÁK, PERCRŐL PERCRE