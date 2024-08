Országúti kerékpár: elindult a nők mezőnyversenye, Vas Blankának szurkolhatunk

Félelmetes, amit a kínai Fan Csen-tung az elmúlt években elért: van kilenc világbajnoki címe, ebből kettő egyesben, a világkupákról ugyancsak kilenc aranyat vitt haza, itt négyet szerzett egyesben, tizenkétszeres Ázsia-bajnok, benne két egyes sikerrel, egy olimpiai csapatarannyal is büszkélkedhet, s ezek csak a legjelentősebb győzelmei. Ha mégis lehetett benne némi hiányérzet, az éppen az olimpia, hiszen az ötkarikás játékokon „csak” csapatban győzött, mert ugyan 2021-ben Tokióban egyesben döntőt játszott, s esélyesnek is számított, kikapott honfitársától Ma Lungtól. Most Párizsban viszont a címvédő egyesben már nem indult, a másik kínai, Vang Csü-csin a 16 közé jutásért lejátszott meccsen kiesett, így joggal bizakodhatott, hogy végre az olimpián is eljött az ő ideje. Ennek megfelelően úgy menetelt a fináléig, hogy útközben az öt meccsen mindössze négy játszmát veszített, a 20:4-es szettarány tiszteletet parancsoló produkció.

Ha mégiscsak volt valami, amiért aggódhatott, az a finálé másik résztvevője, a svéd Truls Möregärdh. A 22 éves skandináv klasszis káprázatos formában érkezett a francia fővárosba, amit bizonyít, hogy a második fordulóban legyőzte a világranglistát vezető, első helyen kiemelt Vang Csü-csint, a tehetségéről pedig sokat elárul, hogy már három évvel ezelőtt, 19 esztendősen világbajnoki döntőig jutott Houstonban, ahol nem mellesleg éppen Fan Cse-tungtól szenvedett vereséget. A kettejük egymás elleni mérlege amúgy a kínait tehette magabiztosabbá, Fan az eddigi mindhárom meccsüket megnyerte (4:0, 4:2, 3:1), a svéd pedig abban bízhatott, hogy egyszer minden sorozat véget ér.

Ennek szellemében óriási lendülettel kezdte a párizsi döntőt, az első szettet tulajdonképpen – már ha egy olimpiai aranycsatában ilyen lehetséges – nagyon simán megnyerte. A folytatásra Fan is magára talált, s bár a következő két játszmában sokszor volt Möregärdhnál az előny, az etapok vége az ázsiainak sikerült jobban. Márpedig ennyi lélektani előny Fan Csen-tungnak elég is volt, innen már nem engedte ki a kezéből az irányítást, s végül öt játszmában megnyerte az összecsapást, begyűjtve ezzel a nagy világversenyekről még hiányzó címét.

Ami pedig a bronzmeccset illeti, a házigazda franciák annak minden pillanatát kiélvezhették, miután a 17 esztendős szupertehetség, a tollszárfogással játszó Felix Lebrun gyorsvonati sebességgel száguldott át a brazil Hugo Calderanón, s ezzel Jean-Philippe Gatien 1992-es barcelonai ezüstje után szerzett újra olimpiai érmet a franciáknak.

ASZTALITENISZ

Férfiak. Egyes. A 3. helyért:

F. Lebrun–Calderano 4:0 (6, 10, 7, 6)

Döntő:

Fan Csen-tung–Möregärdh 4:1 (–7, 9, 9, 8, 8)

Olimpiai bajnok:

Fan Cseng-tung (Kína)

2. Truls Möregärdh (Svédország)

3. Felix Lebrun (Franciaország)