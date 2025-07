Aerodinamikus ír szökőkirály szólógyőzelmét hozta a 6. szakasz a Tour de France-on

Először várhatta sárgában a rajtot a címvédő Tadej Pogacar a Tour de France-on. Szerdán az első időfutamot a várakozásoknak megfelelően Remco Evenepoel nyerte meg, jól ment viszont pöttyösben Pogacar is, idejének köszönhetően átvette a vezetést összetettben – ráadásul a hegyi és a gyorsasági pontversenyben is ő áll a legjobban. Nagyot kapott viszont Jonas Vingegaard, 1:18 perces hátrányba került a szlovénnal szemben. „Nincs különösebb magyarázatom, egyszerűen csak nem voltak elég jók a lábaim, szerencsére a Tour még nagyon hosszú, továbbra is hiszek az előre kitalált tervünkben” – jelentette ki a Visma versenyzője.

A Bayeux és Vire Normandie közötti 201.5 kilométeres szakaszon hat kategorizált emelkedő várt a mezőnyre, 3500 méteres szintkülönbséget kellett leküzdeni a normandiai vidéken. Előzetesen úgy tűnt, a körülmények Pogacar mellett Mathieu van der Poelnak kedvezhetnek, de arra is lehetett számítani, hogy a szökevények hazaérnek.

A lassú rajtot követően a 22 kilométernél lévő gyorsasági részhajráig együtt maradt a mezőny, igyekezett elöl tekerni az Intermarché-Wanty, hogy előkészítsék a terepet Biniam Girmaynak. Ám hiába, a sprintet végül a zöldben tekerő Jonathan Milan nyerte meg, így ő kapta a húsz pontot. Van der Poel lett a második, míg Girmay csupán harmadiként haladt át. A béke eddig tartott a mezőnyben, Ben Healy és Quinn Simmons rögtön támadt, később csatlakozott hozzájuk Harold Tejada és Victor Campenaerts. Nem ez lett a nap elmenése, beérte őket a főmezőny, miközben a hegymászás során hátul sorra szakadtak le a kerékpárosok.

A következő próbálkozó Wout van Aert és Pablo Castrillo volt, de ez sem bizonyult sikeresnek. Healy és Simmons újra megkísérelte, Tejada és Will Barta mellett Van der Poel is velük tekert, és kicsit később Eddie Dunbar, Simon Yates és Michael Storer is felért, így végül nyolc fővel összeállt a nap elmenése. Mögöttük 30-40 másodperccel haladt a mezőny, ami nem nyugodott meg igazán, olykor még a sárgában tekerő Pogacar is feltűnt elöl, hogy azonnal tudjon reagálni, ha adott esetben a Visma bepróbálkozna valamivel. Hátul Jonathan Milanék, azaz a sprinterek csoportja tízperces lemaradással tekert.

Van der Poelék előnye időközben két percre nőtt, a mezőny is belenyugodott, így lehetett gyönyörködni a normandiai tájban és a különféle élőképekben, akadt például kacsintós tehén is… A Cote de Juvigny-le-Tertre emelkedője során a szökevények már 3:45 perccel vezettek, ami azt is jelentette, hogy virtuálisan Van der Poel visszavette a sárga trikót Pogacartól. Aztán 42 kilométerrel a vége előtt Healy, a szólógyőzelmek mestere indított támadást, és gyorsan húsz másodperces előnyre tett szert az aerodinamikus ír bringás. A maradék hetesből Simmons és Storer vette üldözőbe, de nem tudták megközelíteni. A nap utolsó kategorizált emelkedőjére, a Côte de Vaudryra már 2:24 percre nőtt a különbség Healy és Storerék között, Van der Poelék csoportja 3:10 perccel maradt el, míg Pogacarék hét perccel hátrébb haladtak.

Healy győzelme nem forgott veszélyben a végére, sikerének köszönhetően az összetettben is előrejött az ír, megelőzve többek között Jonas Vingegaard-t is. A második helyet Simmons szerezte meg, Storer ugyan próbálkozott az utolsó emelkedőn, de elfogyott. Van der Poel csupán nyolcadik lett, de így is felveheti a sárgát (egy másodperccel vezet Pogacarral szemben, aki megnyomta a cél előtt), a zöld Milanra kerül, míg a pöttyösben Tim Wellens folytatja.

112. TOUR DE FRANCE

6. szakasz (Bayeux–Vire Normandie, dombos szakasz, 201.5 km)

1. Ben Healy (ír, EF Education-EasyPost) 4:24:10 óra

2. Simmons (amerikai, Lidl-Trek) 2:44 perc hátrány

3. Storer (ausztrál, Tudor) 2:51 p h.

…9. Pogacar (szlovén, UAE) 5:27 p h.

Az összetett élcsoportja

1. (sárga trikóban) Mathieu van der Poel (holland, Alpecin-Deceuninck) 21:52:34 óra

2. Pogacar 1 mp h.

3. Evenepoel (belga, Soudal–Quick-Step) 43 mp h.