Wiebes másodszor nyert szakaszt az idei női Girón, Reusser továbbra is vezeti az összetettet

Az ötödik szakaszon 120 kilométeres táv várt a mezőnyre Mirano és Monselice között, és Lorena Wiebes a második szakaszgyőzelmét aratta az idei Girón, miután kedden is az élen zárt. Az Európa-bajnok holland versenyző mögött 11 rivális is azonos idővel ért célba, a második helyen honfitársa, Marianne Vos végzett, majd harmadikként a német Liane Lippert jött be.

Az összetettet vezető Marlen Reusser ötödikként fejezte be a küzdelmeket, közvetlenül mögötte a címvédő Elisa Longo Borghini tudta le a távot, így kettejük között megmaradt a 16 másodperces különbség. Az összetettben eddig harmadik Sarah Gigante lecsúszott az ötödik helyre, miután csütörtökön csak a 30. helyen zárt 1 perc 42 másodperces hátránnyal, így most Anna van der Breggen áll a dobogó alsó fokán az ötödik szakasz során elért hetedik helyének köszönhetően.

Pénteken 145 kilométert teker majd a mezőny Bellaria-Igea Marina és Terre Roveresche között.

NŐI GIRO D'ITALIA

5. szakasz (Mirano–Monselice, 120 km)

1. Lorena Wiebes (holland, SD Worx–Protime) 2:39:08 óra

2. Marianne Vos (holland, Visma–Lease a Bike) azonos idő

3. Liane Lippert (német, Movistar) a. i.

Az összetett állása

1. Marlen Reusser (svájci, Movistar) 12:17:14 óra

2. Elisa Longo Borghini (olasz, UAE) 16 mp hátrány

3. Anna van der Breggen (holland, SD Worx–Protime) 1:53 p h.