Losonczi Dávid a tokiói játékok bronzérmesével birkózik először

Skateboard is back! 🛹

Today, it's in the park that the skaters launch their runs and compete for an Olympic crown. Who will take the gold? 🥇

-

Le skateboard revient ! 🛹

Aujourd'hui c'est au park que les skaters lancent leur run et s'affrontent pour un sacre Olympique, qui… pic.twitter.com/RkXnVFpE17