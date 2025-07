Csütörtökön kezdődik a Polyák Imre–Varga János-emlékverseny

A sort csütörtökön hét szabadfogású súlycsoport nyitja, a kezdő napon szintén heten képviselik a piros-fehér-zöld színeket. Közülük Rácz Balázs (61 kg, UTE) és az idei Eb-bronzérmes Végh Richárd (97 kg, Érd) egyéniként induló fehérorosz, Mizsei Zoltán (65 kg, FTC) olasz, a világ- és Európa-bajnok, kétszeres olimpiai ötödik Muszukajev Iszmail (70 kg, FTC) lengyel, a nehézsúlyú (125 kg) trióból Korcsog Milán (Csepel TC) bahreini, Gellén Milán (Veszprém) lengyel, az Eb-2. és -3. Bajcajev Vlagyiszlav (Csepel TC) pedig dél-koreai riválissal kezd, olvasható a Magyar Birkózók Szövetsége hírlevelében.

Bánkuti Zsolt szabadfogású szövetségi kapitány a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) honlapján így fogalmazott a célokról: „Nem feltétlenül eredményekben gondolkozom. Felkészülési állomásként tekintek a versenyre, amelyen meg tudjuk nézni és felmérhetjük, hol is tartunk jelenleg, szűk két hónappal a zágrábi vb előtt. Ez nem azt jelenti, hogy félvállról vesszük, ellenkezőleg, mindent megteszünk azért, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el hazai pályán, de nem arra számítok, hogy nagyon kiugró teljesítményeket látok, ez adott esetben baj is lehet, mert ennek nem most van itt az ideje, hanem szeptemberben.”

A csütörtöki hét szabadfogású után pénteken három szabadfogású és öt női, szombaton öt női és három kötöttfogású, vasárnap hét kötöttfogású kategória képviselői lépnek a szőnyegre. A belépés ingyenes!