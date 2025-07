Bognár György: A jobbik csapat jutott tovább. A tanulság? Be kell rúgni a tizenegyest!

BOGNÁR GYÖRGY, a Paks vezetőedzője

– Három–nullára nyert a CFR, az eredmény azt sejteti, sima hazai győzelem született. Valóban az volt?

– Azzal kell kezdenem, hogy gratulálok a kolozsváriaknak, ezen a mérkőzésen is éreztem a különbséget, erősebb csapatuk van. Egyik csapat sem tudott sok helyzetet kialakítani, nem volt akkora különbség a két csapat futballja között, mint az első meccs első félidejében.

– Drámaian alakult a második félidő. Árulja el: miként élte meg, hogy Vécsei Bálint kétszer is elhibázta a tizenegyest?

– A tizenegyes nagy fordulópontot jelentett, kétszer is elhibáztuk, ráadásul utána a játékunk is visszaesett. Ott voltunk a hazaiak kapuja előtt, ha kiegyenlítünk, minden másként alakulhatott volna. De még egyszer mondom, a jobbik csapat jutott tovább. Egyébként az ilyen hiba benne van a futballban. Nagy probléma, ha kétszer nem tudsz élni a lehetőséggel, ugyanakkor ugyanez a játékos a Magyar Kupa döntőjében berúgta a sorsdöntő tizenegyest. El kell fogadni, hogy most így alakult.

– Érvényesült a papírforma, a Paks a Konferencialigában folytatja. Mi ennek a párharcnak a legnagyobb tanulsága?

– Az, hogy be kell rúgni a tizenegyest!