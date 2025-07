Udvardy Panna nem jutott elődöntőbe a jászvásári tenisztornán

A magyar játékos előzetesen is esélytelenebbnek számított a világranglistán 51. helyen álló, második helyen kiemelt Jaqueline Cristiannal szemben, és végül nem is tudott játszmát nyerni a találkozón.

Az első szettet egyet brék döntötte el: a hazai közönség előtt versenyző Cristian rögtön a második játékban elvette Udvardy szerváját, és ezt az előnyét meg is őrizte a játszma végéig, s 6:3-mal behúzta az első szettet.

A második játszma már sokkal kevésbé volt kiegyensúlyozott, mint az első: Udvardy is kétszer elvette ellenfele szerváját, azonban ez is kevésnek bizonyult a boldogsághoz, a román játékos ugyanis háromszor is brékelt, így 6:4-gyel lezárta a szettet és egyben a találkozót.

A mérkőzés 1 óra 31 percig tartott.

WTA 250-es torna, Jászvásár

Egyes, negyeddöntő

Jaqueline Cristian (román, 2.)–Udvardy Panna 6:3, 6:4