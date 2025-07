Csütörtöki sportműsor: a Paks Kolozsváron játszik a továbbjutásért az El-ben

Csütörtökön a labdarúgó Európa-liga selejtezőjében visszavágót játszik a Paks a kolozsvári CFR otthonában, de nemcsak ebben a sorozatban, a Konferencialigában is a második mérkőzéseket rendezik meg az első fordulóban. Az ETO FC Győr két edzőmeccset játszik, de pályára lép az Újpest is, míg a női Európa-bajnokságon Svédország és Anglia csap össze a negyeddöntőben. A vizes világbajnokságon magyar érdekeltségű verseny majd csak péntek hajnalban lesz, nyílt vízi úszóink az 5 kilométeres távon méretik meg magukat. Az U19-es női kézilabda Eb-n a magyar válogatott negyeddöntőt játszik a dánokkal, de teniszezőink is pályára lépnek Hamburgban és Jászvásáron, illetve folytatódik a Tour de France is, emellett egyetemi világjátékok, birkózás és sznúker is szerepel a csütörtöki kiemelt sportműsorban.

JÚLIUS 17., CSÜTÖRTÖK FUTBALLPROGRAM NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSE

11.00: ETO FC Győr–ASA Tirgu Mures (Marosvásárhely, román II.), Bad Radkesburg

17.00: ETO FC Győr–Karpati Lviv (ukrán), Bad Radkesburg

18.00: Újpest FC–NK Osijek (Eszék, horvát), Radomlje EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

18.00: Aktobe (kazah)–Legia Warszawa (lengyel)

18.00: Ilves (finn)–Sahtar Doneck (ukrán)

19.00: Häcken (svéd)–Spartak Trnava (szlovák)

19.30: CFR Cluj (romániai)–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: Celje (szlovén)–Sabah FK (azeri)

20.00: Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Levszki Szófia (bolgár)

20.00: FC Prishtina (koszovói)–Sheriff (moldovai)

21.00: Partizan Beograd (szerb)–AEK Larnaca (ciprusi) KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

17.00: Daugavpils (lett)–Vllaznia (albán)

18.00: FC Dila Gori (grúz)–Racing Union (luxemburgi)

18.00: FC Santa Coloma (andorrai)–Borac (bosznia-hercegovinai)

18.00: Flora (észt)–Valur (izlandi)

18.00: Hegelmann (litván)–St. Patrick's Athletic (ír)

18.00: HJK (finn)–NSÍ Runavík (feröeri)

18.00: Ordabaszi (kazah)–Torpedo Kutaiszi (grúz)

18.00: Pjunik (örmény)–Tre Fiori (San Marinó-i)

18.00: Rabotnicski (északmacedón)–Torpedo-BelAZ (fehérorosz)

18.30: Paide Linnameeskond (észt)–Magpies (gibraltári)

19.00: Dudelange (luxemburgi)–Atletic Club d'Escaldes (andorrai)

19.00: Floriana (máltai)–Haverfordwest (walesi)

19.00: Penybont (walesi)–Kauno Zalgiris (litván)

19.00: Petrocub (moldovai)–Birkirkara (máltai)

19.00: Szileksz (északmacedón)–Decsics (montenegrói)

19.30: Koper (szlovén)–Zeljeznicar (bosznia-hercegovinai)

20.00: Nyoman Hrodna (fehérorosz)–Urartu (örmény)

20.00: Partizani (albán)–Nomme Kalju (észt)

20.30: Dinamo Breszt (fehérorosz)–Szutjeszka (montenegrói)

20.45: Cliftonville (északír)–St Joseph's (gibraltári)

20.45: KÍ (feröeri)–SJK (finn)

20.45: Víkingur Reykjavík (izlandi)–Malisheva (koszovói)

21.00: La Fiorita (San Marinó-i)–Vardar (északmacedón) NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SVÁJC

NEGYEDDÖNTŐ

21.00: Svédország–Anglia, Zürich (Tv: Duna World) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK ÜNNEPSÉG

15.30: a világjátékokra utazó magyar csapat ünnepélyes fogadalomtétele (Budapest, Danubius Hotel Helia) BIRKÓZÁS

Polyák Imre–Varga János-emlékverseny, 1. nap

Szabadfogás 57 kg, 61 kg, 65 kg, 70 kg, 79 kg, 97 kg, 125 kg

10.30: selejtező

13.30: elődöntő

14.30: vigaszág

17.00: helyosztók (Tv: M4 Sport) EGYETEMI SPORT

Nyári egyetemi világjátékok, Rajna-Ruhr-régió (Tv: Eurosport1, 18.55) GOLF

PGA Tour

Péntek, 0.00: Barracuda Championship, 1. nap (Tv: Eurosport2) KERÉKPÁR

TOUR DE FRANCE

13.00: 12. szakasz, Auch–Hautacam, 180.6 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1) KÉZILABDA

U19-es női Európa-bajnokság, Podgorica

Negyeddöntő

17.00: Franciaország–Ausztria

17.00: Horvátország–Spanyolország

19.30: Dánia–Magyarország (Tv: Sport1)

19.30: Németország–Montenegró

9–16. helyért

12.00: Szerbia–Izland

12.00: Norvégia–Románia

14.30: Csehország–Törökország

14.30: Svédország–Lengyelország

17–24. helyért

12.00: Hollandia–Finnország

14.30: Feröer–Litvánia

17.00: Svájc–Észak-Macedónia

19.30: Szlovénia–Portugália SZNÚKER

Championship League, 16. nap

13.00: 1. rész (Tv: Sport2)

18.00: 2. rész (Tv: Sport2) TENISZ

ATP 250-es torna, Bastad

11.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

ATP 250-es torna, Gstaad

10.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

ATP 250-es torna, Los Cabos

3.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

WTA 250-es torna, Hamburg

10.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

Benne

12.30 után: Bondár Anna (7.)–Sinja Kraus (osztrák)

13.30 után: Bondár Anna, Arantxa Rus (magyar, holland)–Sabrina Santamaria, Viktorija Tomova (amerikai, bolgár)

WTA 250-es torna, Jászvásár

9.30: egyes, 1. forduló; páros, negyeddöntő

Benne

9.30 után: Udvardy Panna–Francesca Jones (brit, 8.)

11.30 után: Veronika Erjavec, Udvardy Panna (cseh, magyar)–Maja Chwalinska, Anastasia Detiuc (lengyel, cseh, 4.) VIZES VILÁGBAJNOKSÁG, SZINGAPÚR NYÍLT VÍZI ÚSZÁS

Péntek, 1.30: női 5 km (Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Péntek, 4.00: férfi 5 km (Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! MŰÚSZÁS

Péntek, 4.00: női egyéni technikai selejtező VÍZILABDA

NŐK

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT

10.00: Olaszország–Kína (Tv: M4 Sport)

11.35: Új-Zéland–Hollandia (Tv: M4 Sport)

13.10: Görögország–Franciaország (Tv: M4 Sport)

14.45: Japán–Nagy-Britannia (Tv: M4 Sport)

A 13–16. HELYÉRT

3.00: Szingapúr–Argentína

4.35: Horvátország–Dél-Afrika A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Szalai Kristóf, Marosán György

Szerkesztő: Monoki Kálmán

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A vizes vb-n történt: Patai Gergelyt, a Nemzeti Sport újságíróját hívjuk Szingapúrban

7.40: A Hősök terén sztárbokszolókkal ünnepel a 100 éves Magyar Ökölvívó-szakszövetség – a telefonnál Kovács István, a szövetség elnöke

8.00: CFR–Paksi FC, Európa-liga-selejtező visszavágó előtt – a telefonnál Vayer Gábor, a Paks korábbi játékosa

9.00: Pálinger Katalint, a Magyar Kézilabda-szövetség alelnökét, korábbi Eb-győztes kézilabdázót hívjuk

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

14.00: 40x20 – kézilabda-magazin

14.35: Dupla tízes. Nemzeti sportkrónika

14.35: Lépd át a lehetetlent!

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Parasport – vendégünk Szabó László, az MPB 10 éve hivatalában lévő elnöke és Illés Fanni paralimpiai bajnok

16.00: Nemzeti Sportkör – vendégek: Bittmann Emil, L. Pap István, Martí Zoltán

17.00: Birkózó Polyák–Varga-emlékverseny Budapesten. Formula–1, visszatekintő a 2008-as Magyar Nagydíjra

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Nyílt vízi úszás és vízilabda Szingapúrból, a vizes vb-ről

Körkapcsolás

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Sajtótájékoztatót tartott a One Veszprém HC kézilabdaklub, interjú Bartha Csabával és Nagy Lászlóval

19.00: A CFR–Paksi FC Európa-liga-selejtező előtt Wukovics Lászlóval beszélgetünk

19.30: Közvetítés a CFR–Paksi FC Európa-liga-selejtező visszavágóról, kommentátor: Tóth Béla

21.00: Interjúk a vívóválogatott nyílt edzéséről

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával