Tóth Anna ezüstérmes az U23-as Európa-bajnokságon

Tóth Anna a legjobb nevezési idővel érkezett meg a Bergenben zajló U23-as Európa-bajnokságra 100 méteres gátfutásban. Ennek megfelelően még csütörtökön könnyed futással 13.28-cal megnyerte az előfutamát, majd a péntek délutáni elődöntőben sem tudták őt megelőzni, 13.07-tel győzött. Az esti fináléban is jó teljesítményt nyújtott, további öt századot faragott az előző körös eredményén, azonban a lengyel Alicja Sielska gyorsabbnak bizonyult nála (12.91). Mivel mindhárom fordulóban elég erős szembeszél volt a pályán, ezért Tóth jó formája ellenére nem tudta megközelíteni az egy hónappal ezelőtt Besztercebányán elért 12.78-as egyéni csúcsát.

A DVTK 21 éves fiatalja ezüstérmes lett, így nem szakadt meg a sikersorozata: a legutóbbi négy korosztályos világeseményéről egyaránt éremmel térhetett haza. Bergeni ezüstérme előtt 2021-ben Nairobiból, 2022-ben Caliból térhetett haza U20-as vb-bronzérmesként, 2023-ban pedig Espooban, az előző U23-as kontinensviadalon állhatott fel a dobogó alsó fokára.

Nem ő volt az egyetlen, aki pénteken döntőben bizonyíthatott, A kalapácsvetők között hetedikként záró Viszkeleti Villő stabil sorozatában többször is megjavította az egyéni csúcsát, ami immár 66.25 méter, Csatári Jázmin 63.88 méterrel a 10. lett. Az első két napon a tízpróbázó Gálpál Zsombor volt az egyik főszereplőnk, aki 7715 ponttal a 8. helyen zárt. 400 m gáton öten is elődöntőzhettek, közülük Soós Levente nyújtotta a legemlékezetesebbet, aki 50.31-gyel élete legjobbját érte el.

Szombaton Kövér Fanni és Horváth Máté gerelyhajításban, Kovács Ferenc Soma 1500 méteren, Varga Gréta 3000 m akadályon döntőzhet. Szintén éremfutamban vehet részt 10 000 méteres gyaloglásban Spiller Tiziana, illetve – többek között – férfi kalapácsvetőink is megkezdik szereplésüket – Csekő Miklósnak, Füredi Dánielnek és Imre Rolandnak is a döntőbe jutás lesz a tét. Ugyanerre Sulyán Alexának, Mészáros Balázsnak és Takács Ábelnek is megvan az esélye, amennyiben az előfutamához hasonlóan szombat délelőtt az elődöntőjüket is sikerrel veszik 200 méteren. Ha így tesz, akkor ők is a szombat esti programban sprintelhetnek a különböző medálokért.

A csütörtöki, nyitó nap legemlékezetesebb magyar teljesítménye Karsai Gábor nevéhez fűződött, aki 10 000 méteren bevállalós taktikával szinte végig a mezőny elején futott. Extra erőfeszítéseit egyértelműen siker koronázta, hiszen 29:11.26-os egyéni csúccsal az 5. helyen ért célba.

Színvonalas versenyt hozott a férfi távolugrás, a bolgár Bozsidar Szarabojukov már az első sorozatban az élre állt 795 centis ugrásával, amit két körrel később megerősített, 821 centire repült. Negyedikre ismét nyolc méter fölé került (806 centi), ekkor úgy nézett ki, hogy meglesz neki a győzelem. Azonban a francia Erwan Konaté máshogy gondolta! 825 centit ugrott ötödikre, amire a riválisának már nem volt válasza, így a kétszeres U20-as világbajnok újabb aranyérmet tett a gyűjteményébe, amihez az idei fedett pályás Európa-bajnokot kellett maga mögé utasítania.

A németek két dobószámban összesen hat érmet zsebeltek be, kisajátították a dobogót férfi diszkoszvetésben és női súlylökésben is. Előbbiben Steven Richter diadalmaskodott Mika Sosna és Marius Karges előtt, utóbbiban Nina Chioma Ndubuisi győzött Jolina Lange és Helena Kopp előtt. 100 méteren a cseh Karolína Manasová (11.30, 1.3-as szembe szélben), illetve a francia Jeff Erius (10.28, 2.0-s szembe szélben) ünnepelhetett.