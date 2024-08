Ausztrália Szerbiát kiütve jutott be az elődöntőbe női kosárban

„Ez egy nagyon szoros meccs volt. Nagyon kemény, nagyon erős játékosokkal álltunk szemben. Tudtuk, hogy a testünket kell használnunk a védekezésben ahhoz, hogy párharcokat nyerjünk Klujber, Vámos, és Simon ellen. A végén egy kicsit változtattunk támadásban, heten játszottunk hat ellen, ez jól sült el. Nyugodtak maradtunk, amikor erre váltottunk. Betaláltunk a rendes játék idő végén, úgy éreztem én is meg a játékosok is, hogy mostmár miénk a meccs. Játszottunk tovább hét a hat ellen, a védekezésen is változtattunk, és a hosszabbításban perceken át nem kaptunk gólt. Máshogy is alakulhatott volna. A magyar nagyon erős csapat, évről évre fejlődnek, nagy jövőjük van ezzel a fiatal csapattal. Az övék lesz az egyik legjobb válogatott a jövőben” – értékelt lapunknak Tomas Axnér.

A két csapat április mérkőzését Magyarország nyerte, Axnér szerint akkor a hazai pálya is segített a mieinknek. „Debrecenben játszottunk, ma semleges pálya volt, ami sokat segített nekünk. Áprilisban Magyarország jobb volt nálunk. A játékosaink az idény végén jártak, fáradtak voltak. Még sosem láttam őket ennyire fáradtnak, mint akkor, főleg mentálisan. Most viszont jól felkészültünk.”

Mint ismert, 28–28-as állásnál a svédek találtak be először, de Nina Koppang gólját lépéshiba miatt nem adták meg.

„Nagyon dühös voltam magamra. Utólag nem néztem vissza a jelenetet, de ettől függetlenül egy gyermeteg hiba volt ez a részemről” – mondta az Aftonbladetnek Koppang.

A svéd napilapnak a skandinávok csapatkapitánya, Jamina Roberts elmondta, hogy a mérkőzést hosszabbításra mentő gólt nem pont úgy szerezték meg, ahogyan azt előtte megbeszélték.

„Volt időnk megtervezni, hogy mit fogunk csinálni, de végül nem a tervek szerint alakultak a dolgok. Az időkérés során egy dolgot mondtunk, s mást csináltunk, de végül ez is jól sült el. Koppangnak kellett lőnie, de nem pont akkor” – fogalmazott Roberts.

„Mást terveztünk, de láttam a rést a védőfalban, s eldobtam a labdát. Szerencsére jól sült el a dolog” – erősítette meg csapattársa állítását Koppang.

„A gól után örömöt és megkönnyebbülést éreztem. Az volt a fejemben, hogy »most elkaptuk őket!«, és szerintem a csapat többi tagja is hasonlóan érezte magát, amikor a félkörben álltunk és készültünk a ráadásra. Utána fogtuk magunkat és megcsináltuk” – zárta gondolatait a svéd jobbátlövő.

PÁRIZS 2024, NŐI KÉZILABDA

NEGYEDDÖNTŐ, LILLE

SVÉDORSZÁG–MAGYARORSZÁG 36–32 (16–15, 29–29, 31–29) – hosszabbítás után

Lille, 22408 néző. V: A. Konjicanin, D. Konjicanin (bosnyákok)

SVÉDORSZÁG: BUNDSEN – HAGMANN 6 (1), Lindqvist 1, BLOHM 6, Thorleifsdóttir 1, Roberts 5, HANSSON 6. Csere: Eriksson (kapus), Carlson 2 (1), KOPPANG 7, Löfqvist 1, Strömberg, Axnér 1. Szövetségi kapitány: Tomas Axnér

MAGYARORSZÁG: BÖDE-BÍRÖ – Győri-Lukács 4, KLUJBER 11 (5), VÁMOS P. 6, Füzi-Tóvizi 1, Kuczora 4, Szöllősi-Schatzl 3. Csere: Papp N., Debreczeni-Klivinyi, Pásztor N., Márton G., Albek, Simon P. 3. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

Az eredmény alakulása. 3. p.: 2–0. 11. p.: 6–6. 17. p.: 9–6. 22. p.: 13–9. 25. p.: 15–12. 36. p.: 18–18. 38. p.: 19–20. 46. p.: 23–24. 55. p.: 26–27. 57. p.: 28–27.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc

Hétméteresek: 2/1, ill. 5/5

MESTERMÉRLEG

