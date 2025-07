Feszültség, bukások és Philipsen-győzelem a Tour nyitányán

Öt perccel háromnegyed kettő előtt rajtoltak az idei Tour de France versenyzői Lille-ben. A francia országúti kerékpárosverseny első szakasza nem egészen sík, három darab negyedik kategóriás emelkedő is várt a bringásokra, ráadásul a középsőre macskaköves út vezetett. A befutó alapján viszont mezőnyhajrát lehetett várni, így arra számíthattak a kerekesek, hogy először egy sprinter veheti fel az összetettet vezetőnek járó sárga trikót.

Ötfős szökevénycsoport alakult ki a rajtot követően, és a negyven kilométernél lévő első hegyi hajrát a Cofidis színeiben tekerő Benjamin Thomas hozta el. Mintegy ötven kilométert követően bukott a mezőnyben két versenyző, a brit Sean Flynn és a friss olasz időfutambajnok, Filippo Ganna. Mindketten kerékpárt cseréltek, és folytatták, ám utána az Ineos olasz kerékpárosa feladta a viadalt. Nem sokkal később Stefan Bissegger és az első Tourján tekerő Thibau Nys is elesett. Közben a szökevényeket beérték, a gyorsasági hajrát a kiváló sprinter, Jonathan Milan nyerte meg, majd egy újabb támadási kísérlet során két francia, a már említett Thomas és Mattéo Vercher lépett el.

Ők ketten együtt érkeztek meg a macskaköves Mont Cassel emelkedőjéhez, mindketten minden erőt beletettek, pattogtak a bringák, a részhajrá után összeakadtak, és elestek. A pontot Thomas szerezte meg, ezzel eldőlt, a pöttyös trikót ő veheti fel. A nap utolsó emelkedője a mezőny elején sokat vállaló Jonas Vingegaard-é lett. Gannához hasonlóan Bisseggert is megviselte a bukás, a svájci kerékpáros szintén feladta.

Az oldalszelet kihasználva szétszakadozott a mezőny, Mathieu van der Poel (és szinte a teljes Alpecin) mellett Vingegaard és Tadej Pogacar is az elejébe került, míg Remco Evenepoel és Primoz Roglic a húsz másodperccel hátrébb lévő csoportban tekert. Nyolc kilométerrel a vége előtt már 38 másodpercre nőtt Evenepoelék hátránya, miközben az élen Van der Poelék egymást lószolták. Pogacar és Vingegaard is feltűnt elöl, míg a csoport végén újabb bukás történt, de már öt kilométeren belül, így az érintettek – Ben O’Connor és Marijn van den Berg – megkapták a mezőny idejét.

A célegyenesre fordulva a norvég Uno-X csapata diktálta a tempót, de nagyon készült az Alpecin is, és feltűnt a tavalyi Tour zöld trikósa, Biniam Girmay is. A sprintet végül simán nyerte meg Jasper Philipsen, így először az Alpecin-Deceuninck belga bringása veheti fel a sárga trikót. Evenepoelék csoportja jelentős, 39 másodperces hátránnyal ért be.

Vasárnap a Lauwin-Planque és Boulogne-sur-Mer közötti hosszú, 209 kilométeres, dimbes-dombos szakasz vár a mezőnyre.

112. TOUR DE FRANCE

1. szakasz (Lille–Lille, 184.9 km): 1. Jasper Philipsen (belga, Alpecin-Deceuninck) 3:53:11 óra, 2. Girmay (eritreai, Intermarché-Wanty) azonos idővel, 3. Wærenskjold (norvég, Uno-X) a. i.