A magyar vízilabda-válogatott egy góllal kikapott a horvátok elleni elődöntőben

𝐍𝐞𝐭𝐡𝐞𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝𝐬 𝐜𝐫𝐨𝐰𝐧𝐞𝐝 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧’𝐬 #𝐇𝐨𝐜𝐤𝐞𝐲 #𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐜 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝟓𝐭𝐡 𝐭𝐢𝐦𝐞!



The Netherlands overcome the Chinese scare to win the #gold medal at #Paris2024 Olympics to defeat China 3-1 in the shootout🥇🇳🇱🏑 #Dutch… pic.twitter.com/BVyV7q4Mjj