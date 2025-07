A gyors játékára építhet férfiválogatottunk az elődöntőben

Útmutató a vb-győzelemhez: verd meg a címvédőt, aztán az olimpiai bajnokot, végül a két világkupadöntős valamelyikét. Leírni pofonegyszerű…

„ Szeretjük a kihívásokat, állunk elébe” – reagált felvetésünkre Vigvári Vendel, aki kiválóan játszott, két gólja mellé három kipattanót is összeszedett a horvátok ellen 18–12-re megnyert negyeddöntőben. A világbajnokot parádés támadójátékkal, a második negyedtől fokozatosan javuló védekezéssel győztük le, Vigvári Vendel mégis másra világított rá a vasárnap esti rangadó után.

A NEHÉZ FELADATOK ERŐSÍTIK A CSAPATOT

„ Ha egyetlen tényezőt kellene említenem, amely a különbséget jelentette, a szeretetet mondanám – hangsúlyozta a 23 éves szélső. – Jansik Szilárd épp a minap emelte ki, milyen sokat tesznek értünk a stábtagok, elképesztő munkát végeznek. A játékosok között is nagyon jó az összhang, szerintem kívülről is látszik, hogy mennyire egyben van a csapat. Az ebből fakadó energiát egyre jobban tudjuk hasznosítani, ezáltal elbizonytalaníthatjuk a vetélytársainkat. A horvátokon is éreztük, hogy keresik önmagukat. Eközben örültünk egymás góljainak, védéseinek és labdaszerzéseinek, mindennek, aminek csak lehet. Úgy alakult a negyeddöntő forgatókönyve, ahogy elterveztük: okosan osztottuk be az erőnket, a meccs végére sem fogyott el a lendületünk.”

Éppenséggel alakulhatott volna úgy is, hogy a veterán klasszisokkal felálló horvátok szorossá teszik a végjátékot, a záró negyed elején ugyanis két gólra zárkóztak, de férfiválogatottunk rátett még egy (több…) lapáttal, fizikailag is jobban bírta az ütközetet. Vigvári Vendel szerint tudatosan készültek rá, hogy ne fulladjanak ki, és amikor kell, megújuljanak, elvégre a közvetlen élmezőnybe tartozó riválisok semmit sem adnak ingyen. Márpedig a legjobb négy közé csak ilyen csapatok jutottak: érdekesség, hogy a mieink mellett a spanyolok és a görögök is mindkét nemben az elődöntőig meneteltek, a kakukktojás éppen a szerb férfiválogatott, amellyel kedden magyar idő szerint 15.35-kor csatázunk a fináléért.

„ Amikor nehéz feladat előtt állunk, még erősebbek vagyunk, mert megmutathatjuk, mire vagyunk képesek – mondta Vigvári Vendel, akit az olimpiai címvédőről is kérdeztünk. – Nagyon magas szinten vízilabdáznak, Dusan Mandicsot különösen jól ismerjük, de a többiek is veszélyesek. Bizonyos szempontból hasonló a szerb válogatott, mint a horvát: tapasztalt, fizikailag jó felépítésű játékosok alkotják, ugyanakkor lassabbak nálunk. Folytatnunk kell, amit elkezdtünk: a gyors játékunkra és a lefordulásainkra építve szeretnénk eredményesen válaszolni a kihagyott helyzeteikre.”

Varga Zsolt (jobbra) szerint rá kell nevelnünk magunkat arra, hogy mindennek legyen értéke, ne csak a góllövésnek (Fotó: VLSZ/Kovács Anikó)

CSAK A „SZÜRKE MELÓ” VEZETHET EREDMÉNYRE

A nagy világversenyek légköre semmihez sem fogható: Szingapúrban is olyan, mintha két és fél hétig buborékban élnének a játékosok, csak az számít, ami az uszodában történik. Vigvári Vendel például napokig betegséggel küzdött, ám amikor a hogylétéről érdeklődtünk, annyit mondott: „Teljesen jól vagyok, mindent magam mögött hagytam, hogy segíthessem a csapatot a horvátok ellen.”

„Abban, ahol tartunk, nagy szerepe van a szeretetnek, fontos, hogy együtt találunk megoldásokat az esetleges problémákra” – ezt már Varga Zsolt mondta lapunknak a mámoros negyeddöntő estéjén. Szavai egybecsengenek azzal, amit a játékosoktól hallottunk: a nehéz helyzetekben támaszt ad, hogy összetartó közösséget alkotnak a mieink. A kivetítőn a gólszerzők neve villan fel, a tudósítók elsősorban róluk zengenek ódákat, ám a szövetségi kapitány összefüggésekben gondolkodik, és úgy véli, a kevésbé látványos, de hasonlóan fontos megoldásokat is értékelni kell.

„Mindenki úgy nőtt fel, hogy akkor veregették meg a vállát, ha gólt szerzett. Ezt tanították, ezért ismertek el minket, vagyis ha egy-egy mérkőzésen sokan nem találnak be, frusztráltabbá válhat a csapat. Rá kell nevelnünk magunkat arra, hogy mindennek legyen értéke, amit egymásért tesznek a srácok a vízben – ecsetelte Varga Zsolt. – Az olyan mérkőzéseket, mint a szerbek elleni elődöntő, a szürke melóval lehet megnyerni. Olyan feladatok elvégzésével, amelyek kevésbé látszanak: a visszaúszással, a helyzetek előkészítésével vagy a kapufás mozgásokkal. Arra törekszünk, hogy bárhogy is alakul az adott támadásunk, stabilan, rendezetten védekezzünk, mert akkor tudunk hatékonyan felérni a szerb kapu elé. A horvátok ellen ez kimondottan jól sikerült, pedig amikor két gólra zárkóztak, nyomás alatt játszottunk.”

AZ OLIMPIAI BAJNOK ÉRT AZ IDŐZÍTÉSHEZ

A szerbek nagyon értenek az időzítéshez: az előző ciklusban egyetlen világversenyen sem álltak dobogóra, a párizsi olimpia csoportkörében is gyengélkedtek, aztán ellentmondást nem tűrő játékkal védték meg címüket. Az elmúlt években átalakult a keretük, ami nem jelenti azt, hogy jelentősen fiatalodott: csupán három szingapúri kerettag született ebben az évezredben, ugyanakkor hét olimpiai aranyérmes is ott van a csapatban. A margitszigeti felkészülési tornán mindkét arcát megmutatta a szerb válogatott: a spanyolokat megtréfálta, a montenegróiaktól és a mieinktől kikapott.

„Jó meccset játszottunk velük a nyáron, de nem csupán emiatt ismerjük őket, a keretükből sokan pólóztak vagy pólóznak Magyarországon – mutatott rá Varga Zsolt. – Az olimpia óta jobban kidomborítják a hagyományos szerb iskola jegyeit: masszívak, kompaktak és magasabban védekeznek. Nehéz ellenfél, ám a legjobb négy között már nem kaphatunk könnyű feladatot.”

Megijedni nem szabad a szerbektől, de nehezíti a dolgunkat, hogy Jansik Szilárd szemsérülése miatt már nem tud játszani a vb-n – az elődöntőben ő lesz férfiválogatottunk legnagyobb szurkolója.

Az olimpiai pólótorna második hetében meglepte a világot Szerbia, a csoportkörben ugyanis finoman szólva sem remekelt: negyedikként jutott tovább, a mieinktől például 17–13-as vereséget szenvedett. Ehhez képest az egyenes kieséses szakaszban megállíthatatlan volt, a párizsi aranyérmes csapat magja ráadásul az új ciklusban is együtt maradt – néhány tehetséges fiatal mellett a tapasztalt klasszisokra épül a válogatott. Nem véletlen, hogy Szingapúrban is jól szerepel: bár az olaszok elleni csoportrangadót ötméteresekkel elveszítette, Dél-Afrika és Románia ellen könnyedén érvényesítette a papírformát, majd a nyolc közé jutásért a japánokat (21–14), a negyeddöntőben az amerikaiakat (14–9) győzte le. A tornán már 15 gólt szerző Dusan Mandics és társai tehát jó formában, erőtől duzzadva várják az elődöntőt, a magyar válogatott ugyanakkor értelemszerűen más játékerőt képvisel, mint eddigi ellenfeleik a kieséses szakaszban. Egy hónapja a Margitszigeten 13–12-re győztünk a szerbek ellen – hasonló eredménnyel alighanem kedden is kiegyeznének a mieink. Erőtől duzzadó játék

