Salim Omar Gergely: Csak magamra koncentrálok!

– Hogy van, miként telnek a napjai?

– Jól vagyok, edzek, hol többet, hol kevesebbet – válaszolta a Nemzeti Sportnak a 21 éves Salim Omar Gergely, aki januárban a világranglistáról szerezte meg a párizsi kvótát 58 kilogrammban, és immár második olimpiájára készül. – Elsősorban megpróbálok arra figyelni, hogy egészséges legyek, elkerüljem a sérülést, ami ebben a sportágban néha nem könnyű, főleg, ha keményen tréningezik az ember.

– Februárban a Canada Opent nyerte meg, majd májusban gyakorlatilag tönkreverte a 63 kilogrammos mezőnyt a belgrádi kontinensviadalon.

– Nagyon jó volt mindkét viadal, noha egyiken sem a saját súlycsoportomban indultam. Az Európa-bajnokságon nem volt elvárás, hogy győzzek, de jó mérkőzéseket vívtam és örültem az újabb aranyéremnek.

– Aligha ezeken a versenyeken derültek ki a hiányosságai, azok az elemek, amelyeken az olimpiáig javítania kell – de akkor hol?

– Nyilván messze nem vagyok kész versenyző, de úgy vélem, azzal kell foglalkozni, ami működik. Világbajnokként és háromszoros Európa-bajnokként nem másokkal kell foglalkoznom, csak magammal.

– 2021-ben ötödik lett, miután a későbbi győztes olasz Vito Dell’Aquila az első fordulóban legyőzte önt, de a vigaszágon továbbjutott és a bronzért küzdhetett. Hogyan emlékszik vissza élete első olimpiájára?

– A világ tizenhat legjobb versenyzője szerepelt Tokióban, mindenki ellen alaposan meg kellett küzdeni a sikerért. A kategória két legjobbjával szemben maradtam alul, de így is vegyes érzéseim vannak. Minden tőlem telhetőt megtettem, ám ez nem volt elég a jobb helyezéshez, emiatt kicsit szomorú voltam. Utánpótlásban a magas versenyzők közé tartoztam, nem vagyok hozzászokva, hogy nálam magasabbakkal kell felvennem a versenyt. De az a szép a sportágban, hogy az alacsonyabbak kezében is vannak nyerő kártyák.

– Mit gondol a párizsi mezőnyről?

– Most is tizenhatan vagyunk, így tulajdonképpen könnyű az ellenfeleket kielemezni és felkészülni belőlük. Ezt megtesszük, de elsősorban magamra koncentrálok, arra, hogy mentálisan a lehető legfelkészültebben kezdjem el a versenyzést augusztusban.

– Hogyan látja a saját esélyeit?

– Sok erős és dinamikus versenyző jutott ki Párizsba, de nyilván a címvédő olasz a favorit, még úgy is, hogy a 16-os mezőnyből legalább négyen-öten legyőzték már őt különböző viadalokon. Szerintem mindenki odaérhet a dobogóra, de nyilván az a célom, hogy én nyerjem meg az aranyat.

– Mit gondol Márton Viviana és Józsa Levente súlycsoportjáról?

– Levi kemény éveken van túl, és szerintem mindenképpen az esélyesek közé kell sorolni, és Viviana is topversenyzővé érett. Nem lehet jóslatokba bocsátkozni, azért sem, mert ez lesz az első olimpiájuk, rengeteg újdonság és korábban nem tapasztalt tényezővel szembesülnek majd. Az olimpia semmihez sem hasonlítható, a légkör, a körítés teljesen más, mint bármelyik versenyen.

– Van olyan sportág, sportoló, amit, akit mindenképpen szeretne megnézni Párizsban?

– A tekvandó későn van, de egyáltalán nem gondolkozom ilyeneken, csak magamra koncentrálok – én szeretnék lenni a sportág első magyar olimpiai bajnoka!

SALIM Omar Gergely

SZÜLETETT: 2003. április 12., Torrance (Egyesült Államok)

KLUBJA: MTK Budapest

EDZŐJE: Salim Gergely

SPORTÁGA: tekvandó (54, 58 kg)

LEGJOBB EREDMÉNYEI: világbajnok (54 kg, 2022), 3x Európa-bajnok (54 kg – 2021, 2022, 63 kg – 2024), junior Pánamerikai Játékok-győztes (45 kg, 2019), junior Európa-bajnoki bronzérmes (45 kg, 2019), az év magyar tekvandósa (2021)

A PÁRIZSI PROGRAM

Augusztus 7., férfiak, 58 kg. 9.10: nyolcaddöntő, 21.39: döntő

Omarnak nagy sansza van az aranyra

GALAMBOS Bence, szövetségi kapitány: – Omar abból a szempontból jobb helyzetben van, mint Márton Viviana és Józsa Levente, hogy direkt kvótával jutott ki Párizsba, így január óta ennek tudatában edzhetett. A májusi Európa-bajnokság nagyszerű visszajelzés volt arra, hogy jó úton jár, tartja azt a formát , amivel tényleg jó esélye lehet győzni az olimpián is. Általában igaz a tekvandóra, hogy nincsenek egyértelmű favoritok, sem a világbajnokságon, sem az Eb-n, a párizsi 16 résztvevőből nyolcnak reális esélye van az éremszerzésre. Nüanszok dönthetnek, de ha szigorúan a realitások talaján maradunk, Omarnak akkor is nagy sansza van az aranyra. A legnagyobb vetélytársa a címvédő Vito Dell’Aquila, az olasz Tokió óta nyert vb-t is, komplett versenyző, és már kellő rutint is szerzett. Én a tunéziai Mohamed Halil Zsendubi és a dél-koreai Dzsang Dzsun mellett még a hazai pálya előnyét élvező Cyrian Ravet győzelmét sem zárom ki.

Galambos Bence (Fotó: Török Attila)

A legnagyobb ellenfelek

Bombaerős mezőny száll harcba az aranyért ebben a súlycsoportban is, természetesen a legnagyobb esélyesnek a címvédő Vito Dell’Aquila számít. A 23 éves klasszis utánpótlásszinten mindent megnyert, majd a felnőttek közt is tarolt az előző években, hiszen idén felnőtt Eb-győztes lett, 2022-ben pedig világbajnok 58 kilogrammban. A főtáblán ott lesz a spanyolok Grand Prix-éremhalmozója, Adrián Vicente Yunta, bár az ő aranyérme azért meglepetés lenne. Aztán persze ne feledkezzünk meg a tokiói ezüstérmes, tunéziai Mohamed Halil Zsendubiról, aki szintén győzelmi szándékkal utazik a francia fővárosba. A házigazdák a rendező jogán egyébként négy súlycsoportba jelölhettek versenyzőt, az 58 kg-ba Cyrian Ravet-t, aki nyert már egyebek mellett Európa-bajnokságot is. Végül, de nem utolsósorban mindenképp a favoritok közé sorolandó a dél-koreai Dzsang Dzsun is.

Ez történt Tokióban

Salim Omar 2021-ben még csak alig egy éve csatlakozott a felnőttmezőnyhöz (aztán megnyerte 54 kg-ban az Európa-bajnokságot, majd 58 kg-ban sikerrel vette az olimpiai selejtezőt), a kiemelés alapján a világranglistán második, egy kategóriával lejjebb világ- és Európa-bajnoki bronzérmes Vito dell’Aquila várt rá az első fordulóban. Az olasz egyből nekiment a 18 éves magyar versenyzőnek, amitől Salim látható módon megzavarodott, pontot sem tudott elérni az első menetben. A középső szakasz már jobban sikerült, azonban a rossz kezdés rányomta a bélyegét a meccsre, Dell’Aquila taktikusan harcolt, kihasználta, hogy Salimnak kellett mennie előre, így összességében magabiztosan nyert. A vereség után azért kellett szurkolni, hogy az olasz bejusson a döntőbe és ezzel magával vigye Salimot a vigaszágra. Dell’Aquila ezt minden gond nélkül teljesítette, így hétórás szünet után újra szólították a magyart. Utóbb elárulta, a köztes időben ki kellett szellőztetnie a fejét, de edző-édesapja is beszélt vele, azt tanácsolva, próbáljon kikapcsolódni. A második meccsén a thaiföldi Ramnarong Sawekwiharee ellen már sokkal összeszedettebb volt, a második menetben döntő fölényt harcolt ki, ezáltal készülhetett a bronzéremről döntő összecsapásra, amelyen az elődöntőben meglepő vereséget szenvedő vb-címvédő és világranglista-vezető Dzsang Dzsun várt rá. A helyosztón kiütközött, hogy mivel a dél-koreai klasszis magasabb Salimnál, nemigen tudta rúgásból eltalálni. Ráadásul ezekből az akciókból sorra a földre került, amiért ellenfele kapta a pontokat, ezért már jobban kellett figyelnie a támadásoknál. De nem ezen múlt, az első menet után is hat ponttal vezető riválisa a folytatásban tovább növelte a különbséget és nyert a kissé elbizonytalanodó, végül ötödikként záró Salimmal szemben.