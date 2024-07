Párizs 2024: a cselgáncsozó Nagase megvédte címét

A férfi döntőben a címvédő Nagase 2 perc 48 másodperc elteltével ipponnal győzte le a grúz Tato Grigalasvilit, aki ellen már addig is vezetett egy vazarival. A nőknél a mexikói Prisca Alcaraz vezetett egy vazarival, azonban Leski előbb egyenlített, majd egy újabb vazarival a mérkőzést is megnyerte. Alcaraz így is Mexikó első olimpiai érmét szerezte ebben a sportágban.

PÁRIZS 2024

CSELGÁNCS

FÉRFI 81 KG

1. Nagase Takanori (Japán)

2. Tato Grigalasvili (Grúzia)

3. Li Dzsun Hvan (Dél-Korea) és Szomon Mahmadbekov (Tádzsikisztán)

5. Antonio Esposito (Olaszország) és Matthias Casse (Belgium)

Ungvári Attila helyezetlenül zárt.

NŐI 63 KG

1. Andreja Leski (Szlovénia)

2. Prisca Awiti Alcaraz (Mexikó)

3. Clarisse Agbegnenou (Franciaország) és Laura Fazliu (Koszovó)

5. Lubjana Piovesana (Ausztria) és Katarina Kristo (Horvátország)

Özbas Szofi helyezetlenül zárt.