Asztalitenisz: Póta Georgina már a tokiói olimpiát sem tervezte – interjú

Érdekesség, hogy Póta Georgina és Shan Xiaona Bajnokok Ligáját is nyertek együtt, illetve hogy a német válogatott edzője az a Boros Tamara (ő ült most is Shan mögött), aki horvát, Zentán született és a Statisztikánál volt Póta csapattársa. A Póta és Xiaona küzdelme előtt elhúzódó szombati meccsen a luxemburgi Sarah De Nutte játszott (és kikapott), neki most is Téglás Péter az edzője, aki korábban a Statisztikánál és a válogatottban is Póta edzője volt – a szakember megvárta korábbi tanítványát és meg is ölelte őt szép győzelmét követően.

Ha Sin Ju Pin megveri az ausztrál Melissa Tappert, márpedig megveri, akkor Póta Georgina az új dél-koreai generáció húszéves üdvöskéjével találkozik, aki nagyon gyors és európai ütőfogással játszik. A WTT-sorozatban, ahogyan Póta is említette, idáig egyszer játszottak egymással, idén tavasszal a szingapúri Grand Smash-en, ott is a 32 között, az ázsiai tehetség 3:0-ra (7, 8, 7) nyert. Az élet ismétli önmagát, mert ugyanazon a versenyen, ugyanazon a napon az Ecseki Nándor, Madarász Dóra vegyes páros is kiesett a szingapúri Grand Smashen, mégpedig ahogyan itt, a

nyolcaddöntőben és attól a hongkongi Vong Csun-ting, Tu Hojkem párostól kaptak ki a mieink, amelytől szombaton Párizsban.