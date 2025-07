A hatszoros a hétszeresnél – Bodnár Zalán jegyzete

ELÉG ROSSZ FÉNYT vet az olasz klubfutballra, hogy az idén nyáron két világsztár érkezett a Serie A-ba, de mindkettő leginkább már csak levezetni. Bár a Manchester Cityből a Napoliba szerződő belga Kevin De Bruynére nem biztos, hogy áll ez, elvégre még „csak” 34 esztendős, a szeptemberben a 40. életévét betöltő, most a Real Madridról a Milanra váltó Luka Modricra azonban feltétlenül igaz.

A horvát középpályás hatszoros Bajnokok Ligája-győztes, még klubból is csak kettő van, amely nála több BEK-/BL-trófeát nyert, így most az egyiktől, a 15-szörös első madridiaktól átmegy a másikhoz, a hétszeres aranyérmes Milanhoz.

De miért éppen oda?

Szakmai és anyagi értelemben sem a Milané most a futballvilág legvonzóbb szirénhangja. Az előző idénybeli nyolcadik helyezése után még a Konferencialigában sem indulhat. Mégis, Modric tágabb értelemben vett korosztályának képviselői közül – akiknek mond valamit a nyolcvanas évek végének, kilencvenes évek elejének nagy Milanja – sokan nem voltak képesek nemet mondani a rossoneri hívásának pályájuk végén, így a brazil világbajnokok, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho vagy az angol David Beckham sem tudott úgy visszavonulni, hogy ne viselje rövid ideig a híres vörös-fekete csíkozású mezt. Modricról pedig pontosan tudjuk, hogy honfitársa, Zvonimir Boban miatt gyerekkora óta Milan-szurkoló.

És mit adhat ő ennyi idősen a Milannak?

A csapatot régóta, legkésőbb Zlatan Ibrahimovic visszavonulása óta éri – jogosan – a kritika, hogy nincs igazi vezére. Modric érkezése e téren abszolút hiánypótló, rá mindenki felnézhet az öltözőben, és szerény, visszahúzódó karaktere ellenére is képes betölteni ezt a szerepet a csapatban. Másrészt a Milan 2011 óta pontosan tudja: nincs olyan, hogy öreg mélységi irányító. Akkor annak titulálták a 32 éves Andrea Pirlót, és ingyen elengedték a Juventusba, amelyben négy szenzációs idénye volt, négy bajnoki címmel, BL-döntős szerepléssel.

A Real Madridban ugyan kevés meccset tudott már végigjátszani az elmúlt idényben, a Serie A más tempójú bajnokság, mint a La Liga, sokkal nagyobb szerepe van a pozíciós játéknak, sokkal jobban megfelel egy 39 éves középpályás sebességének, így egyáltalán nem zárható ki, hogy Modric ténylegesen nagy segítségére lesz Massimiliano Allegri vezetőedzőnek, és tud csillogni kimagasló technikai tudása révén.