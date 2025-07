A NEMZETI SPORT SZERDAI SZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:



Második magyarországi időszakát kezdte el ifjabb Dárdai Pál, a korábbi 61-szeres válogatott középpályás, Dárdai Pál legidősebb fia. Az egyszeres válogatott labdarúgó, aki 2021 és 2023 között a Fehérvár futballistája volt, nemrégiben a Puskás Akadémiához írt alá. A 26 esztendős támadó új impulzusokra vágyott, és lapunknak azt mondta, bár Berlinben született, most egyáltalán nem szeretett volna Németországban maradni: „Két-három klub is keresett, többek között a Karlsruhe is. Többször beszéltem a csapat vezetőedzőjével, próbált meggyőzni, hogy válasszam őket. De valahogy azt éreztem, most nem kell feltétlenül Németországban maradnom, lépnem kell.”

Nem várt problémával szembesült a napokban Gasper Okorn, a férfi kosárlabda-válogatott szlovén szövetségi kapitánya. Változás történt ugyanis a múlt héten kihirdetett keretben, mert Lukács Norbert, aki az előző idényben bajnoki címet nyert az NHSZ-Szolnoki Olajbányásszal, egy héttel a nyári összetartás kezdete előtt bejelentette, nem kíván a válogatottban szerepelni a júliusi felkészülés és az augusztusi világbajnoki előselejtező alkalmával. A 24 esztendős magasbedobó a döntését nem indokolta. Belső körökben nyílt titok, Lukács külföldön szeretné folytatni karrierjét, s a pletykák szerint Németországból van is ajánlata, ám állítólag még vacillál, mert Szolnokon is jó csapat alakul, és pályafutása során először a Bajnokok Ligájában is megmutathatná magát.

A rendező FIFA szerint a klubvilágbajnoksággal elérkezett a labdarúgás aranykora. Szó se róla, az esemény horribilis pénzt, csaknem 2.1 milliárd dollár bevételt hozott. A győztes Chelsea például 120 millió dollárra jogosult a részvétel és a teljesítmény alapján járó prémiumból. Ugyanakkor a nemzetközi szövetség arról nem számolt be, milyen kiadásokkal zajlott le a sorozat, miközben több mérkőzésen foghíjasak voltak a lelátók, és az időnként érdektelenségbe fulladó összecsapásokra jelentősen csökkenteni kellett a jegyárakat. Ráadásul a játékosok szakszervezete kongatja a vészharangot. A FIFPro elsősorban azt rója fel, hogy az eleve zsúfolt versenynaptárt gyakorlatilag ellehetetlenítette az esemény, és az igazán fájó károk hosszú távon jelentkeznek majd.

Könyves Norbert 36 évesen a Kazincbarcikába igazolt, s gólokkal, jó teljesítménnyel akarja bennmaradáshoz segíteni az újoncot. A paksiakat négy időszakban is erősítő támadó kitűnően érezte magát az előző idényt bajnoki bronzérmesként, Magyar Kupa-győztesként záró együttesben, ám a családja Debrecenben él, a kisfia ott jár iskolába, és a kislánya is ott kezd az ősszel, ő pedig szeretne közelebb lenni hozzájuk. Az elképzelésből valóság lett, ráadásul továbbra is az élvonalban futballozhat. „Több klubbal is kapcsolatban álltam, a Kazincbarcika klubigazgatójával, Simon Miklóssal nagyjából három hete beszéltünk először a közös folytatás lehetőségéről – mondta az ötszörös válogatott. – Jólesett, hogy számítanak rám, az meg extra motivációt jelent, hogy szinte mindenkitől azt hallom, a Barcika az egyik fix kieső!”

