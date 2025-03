Balogh Botond nélkül játszott unalmas gól nélküli döntetlent a Parma

Sorozatban a harmadik bajnokin kezdett a kispadon Balogh Botond, a Parma magyar válogatott védője (nem is állt be), csapata pedig majdnem gólt kapott a 2. percben, azonban Daniel Mosquera közelről a lécre fejelt. Később a vendégeknek is volt helyzetük, egy nagy bedobás után Pontus Almqvist fejesét védte bravúrral Lorenzo Montipo. Az első félidőben még két megpattanó lövés jelentett veszélyt, veronai részről Mosquera próbálkozása szállt így a bal felső sarok mellé, míg a másik oldalon Ange-Yoan Bonny kísérlete kerülte el a kaput.

A második játékrész jóval kevesebb izgalmat hozott, mindkét fél rendkívül óvatosan futballozott. A hajrában végre történt valami, a 81. percben Jacob Ondrejka távoli lövését kellett kiütnie Montipónak, majd Drissa Camara lövését védte lábbal a hazaiak kapusa, míg a másik oldalon Casper Tengstedt fejese szállt a kapu fölé. Két hónap után játszott ismét döntetlent a Verona, míg a Parma ezzel az iksszel négy meccs óta nyeretlen. 0–0



OLASZ SERIE A

30. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Verona–Parma 0–0

Később

20.45: Lazio–Torino (Tv: Match4)

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK

Cagliari–Monza 3–0 (N. Viola 49., Gaetano 73., Luvumbo 90+1.)

Fiorentina–Atalanta 1–0 (Kean 45.)

Internazionale–Udinese 2–1 (Arnautovic 12., Frattesi 29., ill. Solet 71.)

Napoli–Milan 2–1 (Politano 2., R. Lukaku 19., ill. L. Jovics 84.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Lecce–Roma 0–1 (Dovbik 80.)

Juventus–Genoa 1–0 (K. Yildiz 25.)

Como–Empoli 1–1 (Duvikasz 61., ill. Kouamé 75.)

Kiállítva: Fazzini (90+2., Empoli)

Venezia–Bologna 0–1 (Orsolini 49.)