Sorozatban hetedik győzelmét aratta az AS Roma a bajnokságban

Jól játszott a Roma az első félidőben, több lehetősége is volt a gólszerzésre, de azért a Leccének is voltak helyzetei. A 9. percben Angelino lőtt a kapu mellé, a másik oldalon Thórir Helgason lövése suhant el a jobb alsó mellett. Később majdnem Wladimiro Falcone hozott össze egy gólt a fővárosiaknak, amikor csínbe passzolt középre, ám azután javított, mert bravúrral védte Manu Koné lövését, de akadt dolga Mile Szvilarnak is, aki Antonino Gallo félmagas lövését ütötte ki.

A második félidőben már nem tudták annyira beszorítani ellenfelüket a „farkasok”, és majdnem gólt is kaptak. Nikola Krsztovics az idény legszebb találatát szerezhette volna, amikor 45 méterről lőtt, Szvilar már verve volt, de a labda nem sokkal a bal kapufa mellé ment. A 75. perc környékén kezdett ismét nőni a vendégek nyomása, s előbb Artem Dovbik lövését védte lábbal Falcone, majd Gianluca Mancini talált be lesről – vált biztossá két-három perc VAR-ozás után. Aztán csak megszerezte a vezetést a Roma, Dovbik cselezgetett, majd kilenc méterről laposan a bal alsóba lőtt. A hajrában ment előre a Lecce, és mivel kitámadott, hátul kinyílt, azonban Eldor Shomurodov nem rúgta meg csapata második gólját, Falcone hárított ismét lábbal.

Fontos három pontot gyűjtött be a római együttes, amivel sorozatban 7. győzelmét aratta a Serie A-ban, s immár 14 bajnoki óta veretlen, miközben a Lecce zsinórban ötödször kapott ki. 0–1



OLASZ SERIE A

30. FORDULÓ

Lecce–AS Roma 0–1 (Dovbik 80.)

Juventus–Genoa 1–0 (K. Yildiz 25.)

Como–Empoli 1–1 (Duvikasz 61., ill. Kouamé 75.)

Kiállítva: Fazzini (90+2., Empoli)

Venezia–Bologna 0–1 (Orsolini 49.)

VASÁRNAP

12.30: Cagliari–Monza (Tv: Match4)

15.00: Fiorentina–Atalanta (Tv: Match4)

18.00: Internazionale–Udinese (Tv: Match4)

20.45: Napoli–Milan – élőben az NSO-n!

HÉTFŐ

18.30: Verona–Parma (Tv: Match4)

20.45: Lazio–Torino (Tv: Match4)