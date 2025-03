A Torino a két helyzetéből egyet gólra váltott, ezzel pontot szerzett a Lazio otthonában

Fölényben játszott a Lazio, a vendégek kapusának, Vanja Milinkovics-Szavicsnak több védést is be kellett mutatnia, Mattia Zaccagni és Pedro is megdolgoztatta az első félidőben. Egyszer viszont nagyot hibázott a szerb kapuvédő, le akart fülelni egy indítást 20 méterre a kapujától, ám elvétette a labdát, de aztán védte Pedro lövését, míg utána Gustav Isaksen már csak az oldalhálót találta el.

A szünet után a Torino járt közel a gólhoz, Guillermo Maripán fejesét kitolta a léc alól. Öt perccel később előnybe került a római csapat, Adam Marusics remekül tekert 17 méterről a kapu bal oldalába. Többször eldönthették volna a hazaiak a mérkőzést, de Milinkovics-Szavics rendre a helyén volt, majd a vendégek a második helyzetükből egyenlítettek. Cristiano Biraghi visszagurítása megpattant, így lett jó Gvidas Gineitisnek, aki nem hibázott, a bal alsóba lőtt. A kapott gól után rákapcsolt a Lazio, azonban nem tudott ismét betalálni, ezzel sorozatban harmadik bajnokiján maradt nyeretlen, míg a Torino az elmúlt öt mérkőzését tekintve megszerezte a 11. pontját. 1–1

OLASZ SERIE A

30. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Lazio–Torino 1–1 (Marusics 57., ill. Gineitis 82.)

Verona–Parma 0–0

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK

Cagliari–Monza 3–0 (N. Viola 49., Gaetano 73., Luvumbo 90+1.)

Fiorentina–Atalanta 1–0 (Kean 45.)

Internazionale–Udinese 2–1 (Arnautovic 12., Frattesi 29., ill. Solet 71.)

Napoli–Milan 2–1 (Politano 2., R. Lukaku 19., ill. L. Jovics 84.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Lecce–Roma 0–1 (Dovbik 80.)

Juventus–Genoa 1–0 (K. Yildiz 25.)

Como–Empoli 1–1 (Duvikasz 61., ill. Kouamé 75.)

Kiállítva: Fazzini (90+2., Empoli)

Venezia–Bologna 0–1 (Orsolini 49.)