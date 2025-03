Győzelemmel mutatkozott be Igor Tudor a Juventus kispadján

Múlt vasárnap edzőt váltott a Juventus, a Bajnokok Ligája- és az Olasz Kupa-búcsú után már sok volt a vezetőségnek, hogy a „zebrák” az Atalanta elleni 0–4 után a Fiorentinától 3–0-ra kaptak ki. Thiago Motta helyét a horvát Igor Tudor vette át, aki a Genoa ellen debütált a kispadon. A torinói csapat játékban sokat nem lépett előre a váltást követően, persze ez néhány nap felkészülés után nem is elvárható. A vezetést viszont megszerezte a 25. percben Kenan Yildiz egyéni akciója után, a 19 éves török támadó betört a tizenhatoson belülre, egy remek csellel megverte Koni De Wintert, majd éles szögből felvarrta a labdát a jobb felső sarokba.

Egyéb izgalmakat nem hozott az első félidő, de igazán a második sem. A genovaiak egyszer tudtak komolyabban veszélyeztetni, ám Andrea Pinamonti lövése kevéssel a jobb kapufa mellett ment el, míg a Juve igyekezett őrizni előnyét, és kézben is tartotta a mérkőzést. Még a ráadás perceiben szerezhetett volna még egy gólt a vendéglátó, azonban Khéphren Thuram centerezését követően Timothy Weah hiába került ziccerbe, Nicola Lealibe lőtte a labdát. Így is nyert a Juventus, Tudor győzelemmel mutatkozott be, és most ez volt a legfontosabb a csapat és a klub számára. 1–0



OLASZ SERIE A

30. FORDULÓ

Juventus–Genoa 1–0 (K. Yildiz 25.)

Como–Empoli 1–1 (Duvikasz 61., ill. Kouamé 75.)

Kiállítva: Fazzini (90+2., Empoli)

Venezia–Bologna 0–1 (Orsolini 49.)

Később

20.45: Lecce–Roma (Tv: Match4)

VASÁRNAP

12.30: Cagliari–Monza (Tv: Match4)

15.00: Fiorentina–Atalanta (Tv: Match4)

18.00: Internazionale–Udinese (Tv: Match4)

20.45: Napoli–Milan

HÉTFŐ

18.30: Verona–Parma (Tv: Match4)

20.45: Lazio–Torino (Tv: Match4)