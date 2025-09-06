A protestáns lelkészek visszavághatnak a katolikus papoknak

A Zakeus-kupát először 2017-ben, a reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából rendezték meg a felcsúti Pancho Arénában: akkor a katolikus papok válogatottja 4–0-ra legyőzte a különböző protestáns egyházak lelkészeiből álló csapatot. Nyolc évvel később megrendezik a visszavágót, amelyre szeptember 13-án 15 órától kerül sor a Debreceni EAC Egyetemi Sportcentrumban.

„Bármelyik csapat is nyeri a mérkőzést, az igazi győzelem az, ha ezzel az eseménnyel sikerül felhívni mások figyelmét egyházainkra, általuk pedig a Jóistenre” – fogalmazott a sajtótájékoztatón Kocsis Fülöp, a görögkatolikus Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-metropolitája.

„Az egyház néha nehezen tud kilépni a saját határain kívülre és a világi közeghez is kapcsolódni, de egy ilyen esemény képes falakat bontani az emberek között” – mondta a protestáns válogatott tagja, Bertha Zoltán református lelkész, akinek baptista, evangélikus és metodista csapattársai is lesznek.

A jövő szombati debreceni mérkőzésre 1000 forintos támogatói jegy váltható – a bevételből a kárpátaljai egyházakat támogatják.