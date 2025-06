NS-diplomácia: magyar ezüst Kismartonból

Joseph Haydn alkotott és zenélt és élt itt, az Esterházy hercegek udvarában, a ma is a magyar arisztokraták nevét viselő főtéren és a zeneszerzőről elnevezett utcában, és pár lépésre a kastélytól ott van a közeli Doborján szülötte, Liszt Ferenc egészalakos szobra is. Mögötte, a Galántha Hotelt hat ország futballkedvelő diplomatái foglalták el a múlt hétvégére, hogy szombaton a burgenlandi futballszövetség kismartoni pályáin lejátsszák a 26. Közép-Európai Diplomatakupa mérkőzéseit.

A nyitóünnepségen Gyurta Dániel delegációvezető mögött sorakoztak fel a mieink (Fotó: Urbaniczki Zoltán/KKM)

Az első világháború végéig a Magyar Királysághoz tartozó, Sopron vármegyei területen látták vendégül az osztrák diplomaták a torna hagyományos résztvevőit (a mai Eisenstadt alpolgármestere, Deli István beszédet is mondott a megnyitóünnepségen). A magyar csapat éppen a házigazdákkal kezdett, s bár az utolsó másodpercig vezettek a mieink, akkor jött Ausztria egyenlítő gólja és a 2–2-es végeredmény. Így aztán a csoportelsőségért legalább két góllal kellett győznie a magyar csapatnak a csehek ellen, ami sikerült is: a 2–0-s végeredmény a cseheket 2–1-re verő osztrákoknál jobb gólkülönbséget és döntőt eredményezett csapatunknak, amelynek delegációvezetője Gyurta Dániel nagykövet, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Sportiplomáciai Főosztályának vezetője volt, olimpiai bajnokunk maga is pályára lépett a tornán.

Jákó János gólja Csehország diplomatái ellen (Fotó: Urbaniczki Zoltán/KKM)

A KKM miniszteri kabinetének munkatársa, a mieink egyik legjobbja, Temesi Norbert megsérült Ausztria ellen és nem játszhatott a döntőben, amelyben a másik csoportelső, Szlovákia megvédte tavalyi, prágai címét, 5–0-s sikerével ismét megnyerte a tornát. A mieink góljait Temesi Norbert, Jákó János, Bartha Levente és Mendebaba Szása szerezte. A magyar diplomaták – akik között mások mellett hazánk innsbrucki főkonzulja, a Szabó Zoltánnal együtt remekül védő Palkovits Valér és lapunk főszerkesztője, a Puskás-örökség nagykövete, Szöllősi György is ott volt – így a tavalyi bronzérem után ezüstérmesként zártak. Harmadik helyen Ausztria végzett, a további sorrend pedig: Németország, Lengyelország és Csehország.