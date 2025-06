Cristiano Ronaldo meghosszabbította szerződését az Al-Naszrnál – hivatalos

A szaúdi klub a hivatalos közösségi oldalán egy videón keresztül kürtölte világgá a szerződéshosszabbítás tényét. Mint közölték: Cristiano Ronaldo további két évvel, azaz 2027-ig írt alá az Al-Naszrhoz, így biztossá vált, hogy az ötszörös aranylabdás legalább 42 esztendős koráig a pályán marad.

A portugál klasszis – aki hivatalos közösségi oldalain ugyancsak beszámolt a szerződéshosszabbításról – 2023 januárjában lett az Al-Naszr játékosa, ahol a legutóbbi idényében 30 bajnokin 25-ször volt eredményes.

A Transfermarkt cikke szerint a megállapodás értelmében Ronaldo évi körülbelül 185 millió eurót (73 872 350 000 forint) kereshet klubjában, míg a madridi Marca korábban arról számolt be, hogy az új szerződése havi 15 millió eurós (5 989 650 000 forint), azaz heti 3.8 millió eurós (1 597 100 000 forint), vagyis napi 550 ezer eurós (219 601 250 forint) fizetést garantál majd a számára. De írtak arról is, hogy Ronaldónak kisebbségi tulajdonrészt is felajánlanak a klubnál, sőt az átigazolásokba is komoly beleszólása lesz.