Messi egyelőre nem lesz bajnok Amerikában – már a 16 között kiesett az Inter Miami

Azok után, hogy az Inter Miami nagy fölénnyel megnyerte az MLS alapszakaszát, majd a rájátszás első fordulójának első meccsén 2–1-re győzött az Atlanta ellen, nem sokan hihették, hogy Lionel Messiék számára már az első körben befejeződik a rájátszás, pedig így történt.

Az Atlanta a párharc második meccsén 2–1-re nyert, a harmadikon pedig 1–0-s hátrányból, a kétgólos szenegáli Jamal Thiaré vezérletével 3–2 felülkerekedett és továbbjutott. A volt barcelonai különítményből Jordi Alba, Lionel Messi és Luís Suárez kezdőként, Sergio Busquets csereként lépett pályára, de közülük érdemeben csak Messi tudott hozzátenni a meccshez egy fejes góllal a második félidőben, illetve a hazaiak első találatát is Messi kipattanó lövéséből szerezte meg Matías Rojas. Azt hozzá kell tenni, az Atlanta gólját megelőzően már hosszabb ideje a földön feküdt egy hazai játékos a tizenhatoson belül, de nem állította meg a játékvezető a meccset és egy bal oldali beadásból Bartosz Slisz továbbfejelte az Atlantát.





„Nyilvánvalóan alulmaradtunk a rájátszásban az elvárásokkal szemben – idézte a meccs után az MLS honlapja Gerardo Martinót, a Miami szakvezetőjét. – Szomorúak vagyunk, hogy éppen a legfontosabb célt nem tudjuk elérni.”

Különösen azok után kínos a Miami búcsúja, hogy a FIFA elnöke, Gianni Infantino nemrég jelentette be, hogy meghívják az együttest a klubvilágbajnokságra, merthogy az Egyesült Államok legjobbja...

„Az Inter Miami bebizonyította, hogy az Egyesült Államok legjobb csapata. Épp ezért büszkén jelentem be, hogy a világ egyik legjobb csapata meghívást nyert a 2025-ös klubvilágbajnokságra” – indokolt Infantino.

Ez a vereség azt jelenti, hogy Lionel Messi az első teljes amerikai idénye után (tavaly az alapszakasz hajrájában érkezett meg a klubhoz, de akkor nem jutottak be a rájátszásba) is bajnoki cím nélkül marad a Miamival. Az idényt 22 bajnoki meccsen 21 góllal és 11 gólpasszal fejezte be (ebből a rájátszásos mérlege 3 mérkőzés, 1-1 gól és gólpassz)

A szombati játéknapon az Atlanta mellett továbbjutott az Orlando és a New York City, mindkét csapat 11-esekkel győzött, a Charlotte és a Cincinnati ellen.

MLS, RÁJÁTSZÁS

NYOLCADDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

Inter Miami–Atlanta United 2–3 (Rojas 17., Messi 65. ill. Thiaré 19., 21., Slisz 76.)

A párharc végeredménye: 2–1 az Atlanta javára

Orlando City–Charlotte FC 1– 1 , 11-esekkel: 4–1

A párharc végeredménye: 2–1 az Orlando javára.

FC Cincinnati–New York City 0–0, 11-esekkel: 5–6

A párharc végeredménye: 2–1 a New York City javára.