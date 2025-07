Messi zsinórban harmadszor duplázott; Gazdag végig játszott a győztes meccsen

Az Inter Miami sorozatban már ötödik győzelmét könyvelhette el az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban, miután 2–1-re legyőzte a Nashville-t. A találkozó legnagyobb hőse ezúttal is Lionel Messi volt, aki zsinórban harmadik mérkőzésén duplázott. Korábban a Montréal és a New England kapuját is kétszer vette be, és mindhárom összecsapás győzelemmel zárult a floridai együttes számára.

A sikerrel Javier Mascherano csapata már csak öt pont hátrányban van a Keleti főcsoport éllovasával, a Philadelphia Unionnal szemben, ráadásul az Inter Miami a klubvilágbajnokság miatt három találkozóval kevesebbet játszott riválisánál.

A magyar légiósokat illetően: Gazdag Dániel végig a pályán volt, amikor a Columbus Crew 4–2-re felülmúlta a Cincinnatit, míg a Seattle Sounderstől 3–2-es vereséget szenvedő Sporting Kansas Cityben Sallói Dániel 79 percet kapott.

LABDARÚGÁS

MAJOR LEAGUE SOCCER

Inter Miami–Nashville 2–1

Cincinatti–Columbus Crew 2–4

Sporting Kansas City–Seattle Sounders 2–3