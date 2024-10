Brazil csapatok találkoznak a Libertadores-kupa argentin döntőjében

Arról már korábban beszámoltunk, hogy a brazil Atlético Mineiro 3–0-s első mérkőzés után gól nélküli döntetlent játszott az argentin River Plate otthonában a Libertadores-kupa elődöntőjében, így bejutott a döntőbe.

Magyar idő szerint csütörtök hajnalban a Botafogo 5–0-s előny birtokában lépett pályára a Penarol otthonában. Az uruguayi csapat ugyan megszerezte a vezetést, az első félidő hajrájában emberhátrányba került. A Penarol így is növelte előnyét, majd Mateo Ponte egy perc alatt két sárga lapot is begyűjtött, tíz emberrel folytatta a Botafogo is.

Mateo Ponte é bom jogador? Sim!



Mas não existe você em menos de 30 segundos e tomar dois cartões amarelos.



Expulsão infantil!pic.twitter.com/AW4ZUP0d4K — Resenha da Bola⚽📝 (@Resenhadb) October 31, 2024

A 88. percben azonban betalált az argentin válogatott Thiago Almada is, így hiába az újabb hazai gól, a Botafogo 6–3-as összesítéssel bejutott a döntőbe. A Libertadores-kupa történelmében hetedszer fordul elő az, hogy házi döntőt rendeznek, ebből hatszor két brazil csapat találkozott. Az elmúlt öt évben négyszer is brazil házi döntőt rendeztek.

7 - Botafogo x Atlético Mineiro será a 7ª final de CONMEBOL Libertadores entre equipes do mesmo país - seis delas foram entre brasileiros. Quatro das últimas cinco edições tiveram decisões entre duas equipes do Brasil. Domínio. pic.twitter.com/sECxPyt06G — OptaJoao (@OptaJoao) October 31, 2024

Az Atlético Mineiro eddig egyszer, még 2013-ban nyerte meg a kupát, a Botafogónak ez lehet az első sikere. Az idei döntőt a River Plate stadionjában, az Estadio Monumentalban rendezik Buenos Airesben.

A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

Libertadores-kupa

Elődöntő

Penarol (uruguayi)–Botafogo (brazil) 3–1

Továbbjutott: a Botafogo, 6–3-as összesítéssel

Libertadores-kupa

Döntő

11.30. 22.00: Atlético Miniero (brazil)–Botafogo (brazil)