Igazolt az MU, a Milan és a Napoli is – így telt a transzferpiac záró estje

Az európai topbajnokságokban egyazon napon fejeződik be az átigazolási időszak, hogy egyik klubnak se legyen versenyelőnye. Ennek értelmében augusztus 30-án, pénteken zárult az angol, a német, az olasz, a spanyol és a francia liga csapatai számára a transzferablak.

A vártnál csöndesebb átigazolási időszak utolsó napja is halványabb volt a megszokottól, az olasz klubok azonban így is kitettek magukért. A Roma Edoardo Bovét a Fiorentinának, míg Tammy Abrahamet a Milannak adta kölcsön. A milánóiaktól cserébe érkezett Alexis Saelemaekers, valamint 18 millió euróért megvették Manu Konét a Mönchengladbachtól. A firenzeiek ráadásul Robin Gosens személyében az Union Berlintől is szereztek középpályást.

Az Internazionale a 21 éves argentin Tomás Palaciost igazolta a záró napon. Mozgalmasan telt a Napoli estéje: Gianluca Gaetano a Cagliarihoz került kölcsönbe, ellenben érkezett 30 millió euróért Scott McTominay (Manchester United) és 14 millióért Billy Gilmour (Brighton).

A Premier League gárdái is mozgalmas napon vannak túl. Az Arsenal Aaron Ramsdale-ért 21 millió eurót kapott a Southamptontól, de távozott Karl Hein is a Real Valladolidhoz. David Raya mögé kellett egy második számú kapus Mikel Arteta csapatába, ennek érdekében az „ágyúsok” kölcsönvették Netót a Bournemouthtól. Egy támadó távozott az Arsenaltól, a 25 éves Eddie Nketiah a Crystal Palace-nál folytatja. A Wolverhampton 22 millióért igazolt védekező középpályást, a brazil André a Fluminenséből érkezett, míg a Crystal Palace 18 millió eurót fizetett a Wolfsburgnak Maxence Lacroix játékjogáért.

A Manchester Unitedé a nap legdrágább igazolása, Erik ten Hag alakulata 50 millióért szerződtette Manuel Ugartét. A Liverpool kölcsönadta Ben Doakot a Middlesbrough-nak, Stefan Bajceticet pedig végül a Red Bull Salzburg vitte el, míg a Gulácsi Pétert és Willi Orbán foglalkoztató RB Leipzig Lutsharel Geertruidával erősítette meg a keretét.

Több játékos kapcsán is felerősödtek a pletykák. Ivan Toney és Victor Osimhen is népszerű volt Szaúd-Arábiában, de a Chelsea is próbálkozott. A londoniak emellett Jadon Sanchót is próbálták megszerezni, ellenben Raheem Sterling az Arsenalhoz állt közel.

FRISSÍTÉS – 9.33

Péntek este a szaúdi Al-Ahli bejelentette Toney szerződtetését, Victor Osimhen kapcsán nem történt fejlemény, a nigériai támadó maradt a Napolinál. Az Arsenal egyéves kölcsönszerződéssel megszerezte Sterlinget, továbbá egybehangzó sajtóértesülések szerint Sancho mindenben megegyezett a Chelsea-vel, a bejelentésre ez idáig nem került sor.