Így teljesítettek lapunknál a magyar válogatott tagjai Svédország ellen

DIBUSZ DÉNES 4

Nyugodtan, higgadtan lépett ki a meccs elején a kapu elé érkező labdákra, a 17. percben fura kommunikációs hibát láttunk: az elöl lévők intettek neki, járassák hátul a labdát, ne ívelje fel, de a kapus előrerúgta, a csatárok kérdőn néztek visszafelé. A második svéd gól… Nem kellő körültekintéssel próbált passzolni, hiába, nem szokhatott hozzá a Fradiban ilyen letámadásra, ez nagy hiba volt.

BALOGH BOTOND 6

Nagy erénye, hogy előre gondolkodik, több értelemben is. Olvassa a játékot, így sokat szerel, a labdával mindig az ellenfél kapuja felé fordul, és hacsak nem elkerülhetetlen, nem passzol oldalra, pláne hátrafelé – mintha támadóvér csörgedezne benne. Megbízhatóan, stabilan futballozott, lehet rá számítani, de a végén ő is elveszett a svéd forgatagban.

WILLI ORBÁN 6

Hatalmas tapsot kapott, amikor elegáns köténycsellel csapta be Anthony Elangát. Fejpárbajban ezúttal is erős volt, a labdakihozatalban főszereplő, igaz, az egyik svéd helyzetnél, a 39. percben csúnyán belőtték mögé a labdát, a sprintversenyben már lemaradt Anthony Elanga mögött, aki az oldalhálót találta el. Peches volt, amikor a lábán felperdülő labda a kapunkba hullott. Hátrányban is volt három nagy mentése.

DÁRDAI MÁRTON 5

A szünetig tíz pontos átadás tizenhárom kísérletből, két hosszú indítás állt a neve mellett, némi bizonytalanság érezhető volt a játékában, de volt, hogy okosan megelőzte ellenfelét. A szünet után kissé visszaesett a játéka, a rá jellemző hosszú indításokkal sem próbálkozott. A végén őt is lecserélte Marco Rossi, akkor, amikor még volt némi remény lendületet adni a csapat játékának.

BOLLA BENDEGÚZ 6

Két lendületes elfutással kezdte a mérkőzést, egyértelműen miatta volt veszélyesebb a jobb oldal. A 21. percben megsérült, de tudta folytatni a játékot, a 39. percben okosan passzolta vissza a labdát Schäfer Andrásnak, egy perccel később igencsak csúnyán becsapta Ken Semát, sárga lapot érően tudták csak megállítani. Az egyik legjobbja volt a magyar csapatnak.

DÁRDAI BENCE 5

Sok futással, alázatos munkával segítette a magyar válogatott futballját, viszonylag keveset volt játékban, az első félidőben tíz passzt jegyezhettünk fel a neve mellé, de a Bundesliga-rutin máris érződött: mind a tíz jó helyre ment. Kerülte a kockázatot, de 19 évesen, a második válogatott meccsen ez érthető, és a posztja is megbízhatóságot követel, abban pedig erős. A szünet után egy rossz passza volt, nem sokkal később lecserélték.

SCHÄFER ANDRÁS 5

Két remek labdaszerzés az első öt percben, az elsőből még nem tudott akciót vezetni a magyar csapat, a második már Sallai Roland lövésével fejeződött be. Agilis volt, sokat futott, egy labdavesztése után a léc mentett, majd a 43. percben Bolla Bendegúznak adhatott volna gólpasszt, sajnos biztonsági megoldást választva Szoboszlai Dominikhoz továbbított. 96 százalékban pontosan passzolt, ez kiemelkedő adat.

NAGY ZSOLT 4

A cselei nem mindig jöttek be, 57 százalékos hatékonysággal passzolt, ez nem túl erős nemzetközi szinten, de a védekezésben lelkesen, odaadóan brusztolt, nem lehetett túljutni rajta. A szünet után sárga lapot kapott, akkor szabálytalankodnia kellett, mert lendületesen megindultak a svédek. Más kérdés, hogy a szabadrúgás után gólt kapott a válogatott… Ezúttal nem ment neki a játék.

SZOBOSZLAI DOMINIK 6

Egy perc sem kellett az első, oktatófilmbe illő indításhoz, a régi ismerőst, Bolla Bendegúzt ugratta ki szenzációsan. Sokan megijedtek, amikor a 37. percben fejbe rúgták. A félidő végén a kapu előtt tisztázott, azaz mindenhol felbukkant és hasznos volt. Vezényelte a letámadást, a fordulás előtt élvezte a játékot, utána kevesebbet láttuk. Az első félidőben hetesre, a másodikban ötösre játszott.

SALLAI ROLAND 6

A hatodik percig három lövéssel próbálkozott, a szerencse nem állt mellé, de küzdött, harcolt, sokat futott. Amikor ollózó mozdulattal célozta meg a svéd kaput, felmorajlott a stadion. Tóth Alex passza után ziccerbe került, és okosan átemelte a labdát a kapuson, sajnos az a néhány centi hiányzott, talán azért is, mert jobbhátvédet játszik a klubjában, noha vérbeli támadó. Semmi sem akart összejönni neki a kapu előtt.

GAZDAG DÁNIEL 4

A 28. percben volt egy jó labdaszerzése, kapu felé fordult, Sallai Rolandot buktatták, de Nagy Zsolt továbbvitte az akciót, előtte inkább a labdavesztéseit vehettük észre. Sokat mozgott, de a társak nem nagyon találták, az 57. percben Willi Orbán szöktette, és abból ziccer lehetett volna, de a támadó visszafelé mozgott, nem értette, mit akar a társa. A kapitány régi „embere", de hiányzik tőle az igazán nagy alakítás.

A CSERÉK közül Tóth Alex (6) pazar indítással kezdett, Sallai Rolandot hozta nagy helyzetbe: semmi megilletődöttség nem érződött rajta. Csongvai Áron (5) megcélozta a bal felső sarkot, jó lövőhelyzet volt. Csoboth Kevin (–) hatalmas üdvrivalgás közepette futott be a pályára, a skótok elleni gólja miatt máig imádják, aktívan futballozott. Loic Nego (–) teljesített néhány sprintet, Szalai Gábor (–) újoncként bemutatkozott a nemzeti csapatban, de Anthony Elangával szemben ő is elvesztette a futóversenyt, Nikitscher Tamás (–) kapott néhány percet, de kissé nehézkesnek tűnt.