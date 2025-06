Willi Orbán: Szeptemberben fontos lesz, hogy ilyen hibákat ne kövessünk el

„Az első játékrész nagyjából rendben volt, főleg a meccs elején nagyon élesek voltunk, jól játszottunk. Sok labdát íveltünk előre, ez is volt a terv. A második játékrészben kicsit a mélységi futásokat elhanyagoltuk és a mélységi passzokat is, emiatt nem sikerült megnyitni az ellenfél védelmét. Salának volt egy nagy lehetősége, akkor döntetlen lehetett volna. Most ez hiányzik: megvannak a helyzeteink, azonban mindenképpen hatékonyabbnak kell lennünk. A két kapott gól nagyon balszerencsés volt, két könnyelmű hiba után jött. Nem örülünk, kicsit csalódottak vagyunk, de pozitívnak kell lenni, és menni tovább” – értékelt az M4 Sportnak Willi Orbán.

A magyar válogatott védője szerint nem lehet a teljesítményt az idény végére fogni: „nem szabad kifogást találni, hogy fáradtak vagyunk. Koncentráltnak kell lenni, szeptemberben fontos lesz, hogy ilyen hibákat ne kövessünk el, mert sok pontunkba kerülhet. Nem volt borzasztó meccs, bátran próbáltunk játszani, ilyenek előfordulnak.”

Nagy Zsolt így látta a találkozót: „Megvoltak a lehetőségeink. nulla nullánál több nagy helyzetünk is volt, ám nem tudtuk ezeket gólra váltani. A szerencse sincs mellettünk, Salának két gólhelyzete is volt, de a kapus nagyot védett. Ilyen szituációból kell még többet kialakítani, és talán akkor gólra tudunk váltani néhányat. Most sokkal stabilabb volt a csapat védekezésben, kevesebbet tudtak bontani, azonban a vége felé már többször át bírtak jönni rajtunk a svédek. Összeszedték a második labdákat és abból rendre ők jöttek, pont erre kért a Miszter, hogy erre figyeljünk. Ezt nagyobb százalékban ők nyerték meg és ebből támadtak. Sajnálom, mert volt több lehetőségünk is.”

A Puskás Akadémia szélsője elárulta, a sok futás és sprintelés sokat kivett belőle, be is görcsölt a lába.

Tóth Alex remekül szállt be, szinte első labdaérintéséből majdnem gólpassz született. „Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült Rolinak berúgnia, nehéz szituáció volt, kár érte, mert fordulópont lehetett volna. Rossi azt mondta, hogy játsszak szabadon, merjek kockázatot vállalni, érjek minél többet labdába és próbáljuk megfordítani a meccset. Nulla kettő után muszáj kockáztatni, főleg hazai pályán, hazai közönség előtt.”

„Alig várom már, hogy győzelmet ünnepelhessek a válogatottal, most az a fő feladatunk, hogy leszűrjük a tanulságokat, és folytassuk a munkát” – zárta gondolatait a 19 éves játékos.



FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–SVÉDORSZÁG 0–2 (0–0)

Budapest, Puskás Aréna. Vezette: Karaoglan (török)

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Balogh B. (Nego, 78.), Orbán, Dárdai M. (Szalai G., 79.) – Bolla (Csoboth, 71.), Dárdai B. (Csongvai, 61.), Schäfer, Nagy Zs. – Gazdag (Tóth A., 60.), Sallai, Szoboszlai (Nikitscher, 79.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

SVÉDORSZÁG: R. Olsen – Ekdal, Hien, G. Gudmundsson – Holm (Bernhardsson, 63.), H. Larsson, Salétros, Ayari, Sema (Svensson, 63.) – Nygren, Elanga. Szövetségi kapitány: Jon Dahl Tomasson

Gólszerző: Nygren (49.), Ayari (65.)

