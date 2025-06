Marco Rossi: Az a probléma, hogy nem tudunk gólt lőni

ROSSI: HIÁBA DOLGOZUNK JÓL, HA KIMARADNAK A HELYZETEK

„Jó kérdés, hogyan lehetne változtatni azon a negatív szérián, amiben vagyunk. A mai meccsen ugyanaz történt, ami a törökök ellen. A statisztikák, a számok nem hazudnak. A törökök ellen is nagyjából annyi helyzetünk volt, mint most, de azok kimaradtak, így hiába volt meg az elképzelésünk, ami egyébként a cserék után kicsit szét is esett. El kell ismerni, elöl és hátul is több ki nem kényszerített hibát követtünk el. A mentalitással kell dolgoznunk, elöl és hátul is súlyos hibákat követünk el” – nyilatkozta Marco Rossi a svédek elleni vereséget követően.

„Az a probléma, hogy nem tudunk gólt lőni – folytatta Rossi. – Azt nem látom, hogy ne lenne eszköze vagy ötlete a csapatnak, hogy mit kellene csinálnia. Hiába hozunk létre annyi helyzetet, mint az ellenfeleink, nem tudjuk értékesíteni. Ha négy-öt helyzetet kialakítunk Svédország ellen, akkor jó munkát végzünk, csak hiába, ha nem születik belőle gól.”

A kapitány az elmúlt évek folyamatáról is beszélt.

„Most nincs annyi játékosunk, mint öt évvel ezelőtt. Az évek alatt kicserélődött a csapat, ehhez képest statisztikailag jó meccset hoztunk le, csak egy negatív szériában vagyunk, amikor kimaradnak a helyzetek. Én bízom a srácokban, persze csalódott vagyok az eredmények láttán, de azért vagyok a válogatott kispadján, hogy ezekből is tanuljak.”

Rossi a Nemzeti Sport kérdésére Sallai Rolandról és Gazdag Dánielről is beszélt.

„Sallai Roland főleg a második félidőben jól megoldotta, amit kértünk, mert el tudott szakadni az emberétől, megtalálta a szabad területet. Gazdag Dániel valóban nem volt elég éles, és valóban megszenvedtük azt a helyzetet, hogy nem volt igazi középcsatárunk.”

TOMASSONNAK ESZE ÁGÁBAN SINCS TÁVOZNI A POSZTJÁRÓL

„Nagyon nehéz mérkőzés volt, az elején problémát jelentett a labdabirtoklás. A második félidőben viszont már jobban kontrolláltuk a meccset, sikerült magasan letámadni az ellenfelet, megvalósították a játékosok, amit kértünk, ehhez gratulálok nekik. Az volt a cél, hogy be tudjuk passzolni a labdát az ellenfél védelme mögé. Túl sokat nem cseréltünk, de ezt már előre így terveztük, illetve nem akartam változtatni azért sem, mert elégedett voltam a játékunkkal” – összegzett Jon Dahl Tomasson, a svédek dán szövetségi kapitánya.

„A magyar válogatott nagyszerűen védekezik, hatvanezer szurkoló előtt nehéz futballozni, az elején majdnem hátrányba is kerültünk. Utána bátran felvállaltuk a párharcokat úgy is, hogy most nem egy magas csapattal léptünk pályára, az itteni győzelem nagyon értékes. Mindenki mindenért felel, és ha ez a mentalitás jellemzi a csapatot, akkor egymást segítik, egymás hibáját javítják ki a játékosok” – beszélt a szakember a magyar csapatról és a győzelem kulcsáról is.

Tomasson svéd újságírói kérdésre egyúttal leszögezte, esze ágában sincs távozni a kapitányi posztról, szereti ezt a munkát és folytatni fogja.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–SVÉDORSZÁG 0–2 (0–0)

Budapest, Puskás Aréna, 55 000 néző. Vezette: Karaoglan (török)

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Balogh B. (Nego, 78.), Orbán, Dárdai M. (Szalai G., 79.) – Bolla (Csoboth, 71.), Dárdai B. (Csongvai, 61.), Schäfer, Nagy Zs. – Gazdag (Tóth A., 60.), Sallai, Szoboszlai (Nikitscher, 79.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

SVÉDORSZÁG: R. Olsen – Ekdal, Hien, G. Gudmundsson – Holm (Bernhardsson, 63.), H. Larsson, Salétros, Ayari, Sema (Svensson, 63.) – Nygren, Elanga. Szövetségi kapitány: Jon Dahl Tomasson

Gólszerző: Nygren (49.), Ayari (65.)