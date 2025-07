Tusványos 2025: A nagymamám nem értette, mit keresek a pályán egy román–szovjet meccsen – Bölöni László

Mint a korábbi években, amikor vendég volt, ezúttal is csordulásig megtelt a Tusványoson a Buzánszky Sportterasz Bölöni László kedvéért: a Szerencsejáték Zrt. és a Nemzeti Sport közös sátrában nagy tapsot kapott a 102-szeres román válogatott, BEK-győztes korábbi labdarúgóból lett legendás edző, aki egyebek mellett portugál és belga bajnok, és Cristiano Ronaldo felfedezőjeként is ismert. Bölöni Lászlót Szöllősi György, lapunk főszerkesztője kérdezte.

Bölöni Lászlóval Szöllősi György beszélgetett (Fotó: Kovács Péter)

A magyar és a román futball 72 éves legendája a múlt heti román–magyar meccs, a kolozsvári CFR és a Paks egymás elleni Európa-liga-selejtezője kapcsán kapta az első kérdést, erre így felelt:

„Alacsony ritmusban, sok technikai hibával játszottak az idény elején a csapatok, nem éreztem igazán fajsúlyosnak a Paksot. A CFR többet tett a továbbjutásért.”

Bölöni életútja régóta megfilmesítésért kiált, és a beszélgetés során a pódiumra lépő Szabó Attila filmrendező elmondta: immár biztosnak mondható, hogy októberben Marosvásárhelyen bemutatják a róla szóló, csaknem kétórás dokumentumfilmet, majd a bukaresti és a budapesti premier következik.

Nagy érdeklődés övezte a beszélgetést (Fotó: Kovács Péter)

Hamarosan megjelenik Bölöni László önéletírása is, amelyet természetesen anyanyelvén, magyarul ír évek óta az egyik hozzászóló által „minden idők legnagyobb székely labdarúgójának” titulált marosvásárhelyi illetőségű híresség. Amolyan előzetesként, több érdekes történetet megosztott szóban is a jelenlévőkkel, így például azt, hogyan harcolta ki a román ifjúsági válogatottban az erős nyomás ellenére, hogy megmaradjanak a nevében az ö betűk fölött a pontok, hogyan vágta ketté a karrierjét kis híján a diktatúra, vagy azt, hogyan kereste őt első nemzetközi meccsén, a román–szovjet találkozót tv-n néző nagymamája, akinek elmagyarázták, hogy a szovjet csapat sötét, a román világos dresszben játszik – „De hol van Laci a magyarokkal?” – kérdezte a Duna-deltánál elszenvedett többéves kényszermunkatábor után is naiv nagymama a dicsőszentmártoni szomszéd fekete-fehér tévéje előtt.

Mint ismert, Puskás Ferenc mellett a szintén ballábas és nagy lövő Bölöni László mindmáig az egyetlen BEK-győztes magyar labdarúgó, még ha a hivatalos Magyarország győzelmük idején nem is kezelte egyiküket sem magyarként.

„Kényes beszélnem a kettőnk összehasonlításáról – reagált a felvetésre Bölöni László. – Hízelgő persze a tudat, hogy magyarként mi ketten fogtuk csak meg a legbecsesebb klubtrófeát. Talán mondhatjuk, hogy mindketten középpályások voltunk, csak ő kicsit magasabbról irányított, én mélyebbről. De Puskás zseni volt, én nem voltam képes arra, hogy három játékost elfektetek, aztán még egy testcsel után felrúgom a labdát a pipába. Én is felrúgtam a pipába, de a cselezés nem volt az erősségem, inkább a játékintelligenciám volt kimagasló.”

Bölöni László, szokásához és a tusványosi légkörhöz, hagyományokhoz híven karakteres véleményt fogalmazott meg közéleti kérdésekben is. Beszélt Orbán Viktor tihanyi beszédéről is, amelyet sokan úgy értelmeztek, hogy a magyar miniszterelnök a támogatásáról biztosította a magyarellenes George Simion román elnökjelöltet. Bölöni arra hívta fel a figyelmet, hogy ez tévedés, és Orbán Viktor csupán a régió és a patrióták szükségszerű összefogásáról, így a kívánatos magyar–román együttműködésről beszélt, s egy félreértelmezett beszédrészlet, amelyet ő többször meghallgatott, még csak nem is árnyalja a rengeteg konkrét támogatást, amelyet a külhoni, így az erdélyi magyarság az elmúlt tizenöt évben a magyar kormánytól kapott. A jövő évi magyar parlamenti választásokról is szót ejtett, mondván, „Mind ott kell, legyünk”, vagyis minden romániai magyarra szüksége lesz a nemzeti oldalnak, az európai érdekkörök által támogatott ellenzékkel szemben, „amelynek tagjai többen lesznek, mint ahányan vannak”.