Minden helyzetünk kimaradt, a svédek győzelemmel távoztak a Puskás Arénából

Azért idéztük ezt most, mert ezek után a kapitánynak talán ugyanúgy csalódást jelentett, mint a nézőknek, hogy végül a legnagyobb sztárjaik nélkül érkeztek a svédek. Különösen kíváncsiak lettünk volna a magyar származású gólzsák, Viktor Gyökeres játékára, csakúgy, mint a szintén sérülés miatt a keretből néhány napja kikerülő Alexander Isakéra. A Manchester United sztárvédője, Victor Lindelöf pedig gyermeke születése miatt hiányzott igazoltan. Bizonyosan jobban szolgálta volna a vb-selejtezőkre való felkészülést, ha ők hárman (továbbá például a Tottenhammel nemrég El-t nyerő Dejan Kulusevski és Lucas Bergvall – a szerk.) is erősítik a Jon Dahl Tomasson szövetségi kapitány által összeállított csapatot.

Benne volt a pakliban, hogy a hosszú ideje használt taktikai formációt frissíti Marco Rossi, és esetleg tovább kísérletez a négyvédős rendszerrel, mint a törökök elleni márciusi meccsen, ám kitartott a három belső védős szisztémánál. Így aztán semmi meglepő sem volt a magyar kezdő tizenegyben, s mivel a középcsatár, Varga Barnabás – akiről a kapitány elmondta, hogy nincs megfelelő helyettese a poszton – nem volt bevethető, Sallai Roland húzódott előre, az ő helyét pedig egy sorral hátrébb Gazdag Dániel vette át.

Szoboszlai Dominik (jobbra) jól osztogatta a labdákat (Fotó: Szabó Miklós)

Erősen kezdett a magyar együttes, 50 másodperc sem kellett az első nagy helyzethez: Szoboszlai Dominik mesterien forgatott, és ugratta ki a jobb oldalon megiramodó Bolla Bendegúzt, akinek középre tett labdáját Sallai Roland lőtte kapura jobbal, laposan, ám Robin Olsen magabiztosan védett. Aztán az 5. percben Sallai Roland fél percen belül még kétszer gólt szerezhetett volna! Előbb Schäfer András saját térfélen történő, mesteri labdaszerzését követő kontra végén védte a bal alsó sarokba tartó lövését a svéd kapus, majd az ezért járó, jobbról beadott szöglet után lőtt középről fölé.

Jó volt látni, hogy mennyire nyomás alatt tudta tartani, és nem hagyta kibontakozni a FIFA-világranglistán kilenc hellyel a magyar előtt álló svéd válogatottat a csapat. Időnként egészen gyönyörű volt a futball, ahogy a labdakihozatalok, úgy az ellenfél térfelén a labdajáratások is élményszámba mentek. Különösen jó volt az összhang Szoboszlai Dominik és Bolla Bendegúz, a két korábbi Főnix Gold-növendék között, sokszor csak nézte a svéd védelem, hogy amint lendül a liverpooli középpályás lába, a szélső már fut is be területbe.

Úgy jött el az ivószünet a félidő felénél, hogy a svédeknek konstatálniuk kellett: nem volt még helyzetük. Ellenben Nagy Zsoltnak a 28. percben is akadt ígéretes lehetősége, kár, hogy már kiszorított helyzetből kellett ellőnie a labdát (két perccel később pedig Sallai Roland ollózott a kapu fölé 15 méterről).

Hanem… A 33. percben váratlanul jött egy hiba a magyar védelemben, Anthony Elanga megiramodott egyedül, 18 méterről ellőtte a labdát, a lécet találva telibe. Ez a megingás percekre visszavetette a lendületünket, Ken Sema is veszélyesen kavargatott a tizenhatoson belül, de összességében remek első félidőt zárt a magyar válogatott.

És a második rögtön egy Schäfer-átlövéssel indult (alig fölé)! Viszont egy svéd góllal folytatódott…

Benjamin Nygren szerzett vezetést a svédeknek (Fotó: Kovács Péter)

Ez nem volt benne a meccsben, de nem sokat lehetett tenni ellene: Benjamin Nygren jól találta el a labdát, amely megpattant Willi Orbán lábán, így a vendégek csatára védhetetlen gólt lőtt ballal a jobb ficakba.

Sajnos – ahogy ez ilyen esetekben gyakori – minket kissé visszavetett, a svédeket pedig felvillanyozta a váratlan gól, a következő percekben többször is védenie kellett Dibusz Dénesnek. Egyórányi játék után nyúlt bele először a csapatba Marco Rossi, egyben újoncot is avatott Csongvai Áron személyében, a másodszor szereplő ferencvárosi Tóth Alexet pedig viharos taps kísérte a pályára.

A következő percben kimaradt a mérkőzés helyzete: egy remek kiugrás révén Sallai Roland egyedül, ziccerben törhetett kapura, jobbal elperdítette a labdát Robin Olsen kapus mellett – de sajnos pár centivel a jobb kapufa mellett is. A mozdulat szép volt, jó ütemben is lőtte el a Galatasaray friss bajnoka és kupagyőztese, ám eltévesztette a célt.

Dibusz Dénes (kékben) hibázott a második gól előtt (Fotó: Árvai Károly)

Ennél nagyobb baj, hogy nem sokkal utána jött egy nagy hiba hátul: Dibusz Dénes a tizenhatoson belül az ellenfélhez, nevezetesen Yasin Ayarihoz passzolt, aki élt is az ajándékkal, és a kapu közepébe lőtt, megduplázva a svéd előnyt.

Leforrázva figyelte a fejleményeket a Puskás Aréna 60 ezer nézője – nem ezt érdemelte a magyar válogatott ezen a mérkőzésen. Sallainak a 82. percben is volt egy jó lövése, de az is mellé ment. Ezen a meccsen mintha valami ősi skandináv isten őrizte volna a svéd kapu érintetlenségét, sehogy nem akart bejutni oda a labda. A hajrában Szalai Gábor révén is újoncot avatott a kapitány, a Ferencváros védője a Rossi-éra 48. bemutatkozója – közelítünk az ötvenhez.

Annak ellenére sajnálhatjuk a kétgólos vereséget, hogy a 87. percben még megköszönhettük Anthony Elangának, amiért ziccert hibázott, miután a félpályáról végignyargalt egyedül egy kontrával (avagy Dibusz Dénes védett hatalmasat).

Folytatás kedden 18 órakor Azerbajdzsánban. 0–2



