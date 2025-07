Négy utánpótlás-válogatott játékossal bővült a Kazincbarcika kerete

Visszatért szülővárosába Diósgyőrből a korábbi U18-as válogatott Balázsi Levente, aki az elmúlt évben kölcsönben szerepelt nevelőegyesületében, a KBSC feljutó csapatában. A 20 éves támadó az előző idényben két NB II-es és nyolc NB III-as mérkőzésen lépett pályára, s egy gólt szerzett.

Szintén kazincbarcikai labdarúgónak vallhatja magát a 19 esztendős Ferencsik Bálint is, aki tiszaújvárosiként szülővárosában tanulta meg a labdarúgás alapjait, majd 12 esztendősen a DVTK LSA játékosa lett, négy alkalommal pályára lépett az NB I-ben, valamint tagja volt az U18-as és U19-es válogatottaknak is. A védekező középpályás, de középső védőként is bevethető futballista közben kooperációs szerződés keretében játszott Kazincbarcikán, az elmúlt fél évben pedig a Békéscsabával harcolta ki a bennmaradást az NB II-ben – a legutóbbi évadban két élvonalbeli, 17 másod- és hat harmadosztályú találkozón szerepelt.



Ismét Kazincbarcikán játszhat a korábbi utánpótlás-válogatott Boros Zsombor is, aki másfél éve a Zalaegerszeg játékosaként kölcsönben már szerepelt a KBSC-ben. Boros Budapesten született, a Mészöly Focisuliban, valamint az Újpest és a Vasas utánpótlásában pallérozódott. 18 évesen Zalaegerszegre igazolt, kölcsönben játszott a szlovén második vonalban a ZTE fiókcsapatának számító NK Nafta Lendva csapatában is. A 20 esztendős védekező középpályás legutóbb a Vasas II-ben kilenc NB III-as összecsapáson jutott szóhoz.

A 20 éves Major Marcell személyében szintén korábbi korosztályos magyar válogatott középpályás érkezett kölcsönbe a klubhoz, méghozzá a Puskás Akadémiától. Major a Nyíregyháza utánpótlásában nevelkedett, majd 2019-ben, 14 évesen átigazolta a Puskás Akadémia, s 2022 augusztusában két mérkőzésen megmutathatta magát az élvonalban is, az elmúlt három évben pedig Nyíregyházán és Csákváron játszott kölcsönben, így már összesen 45 NB II-es meccs van a lábában.

Emellett arról is beszámolt a Kazincbarcika, hogy a várható több játéklehetőség érdekében a következő évben a 18 esztendős támadó, Katona István Ajkán, a Honvédtól szerződtetett 20 éves támadó, Menyhárt Barnabás pedig Putnokon folytatja kölcsönben.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL

Érkezők: Balázsi Levente (Diósgyőri VTK II, kölcsön után végleg), Boros Zsombor (Vasas FC II), Dombó Dávid (klub nélküli), Ferencsik Bálint (Diósgyőri VTK, legutóbb kölcsönben Békéscsaba), Gyollai Dániel (Glentoran FC – Észak-Írország), Kun Olivér (Puskás Akadémia), Könyves Norbert (magyar-szerb, Paks, szabadon igazolhatóként), Mihajlo Meszhi (ukrán, Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Dominik Mulac (horvát, NK Opatija – Horvátország), Prosser Dániel (klub nélküli, legutóbb Szeged-Csanád GA), Rácz László (Pécsi MFC, legutóbb kölcsönben Kozármisleny), Schuszter Ronald (Kozármisleny), Martin Slogar (horvát, HNK Gorica – Horvátország), Szalai Bence (Diósgyőri VTK), Szőke Gergő (MTK Budapest), Trencsényi Bence (Tiszafüred), Varazdat Harojan (örmény, Pjunyik Jereván – Örményország)

Kölcsönbe érkezők: Bánfalvi Gergő (Vasas FC), Major Marcell (Puskás Akadémia, legutóbb kölcsönben Csákvár)

Kölcsönből visszatérhetnek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Ubochioma Meshack (nigériai, Dundee United – Skócia, szabadon igazolható, legutóbb kölcsönben Livingston)

Távozók: Bódi Ádám (Tiszakécskei LC), Fadgyas Tamás (MTK Budapest), Herjeczki Kristóf (szabadon igazolható), Lucas (Lucas Marcolini Dantas Bertucci, brazil-magyar, Tiszakécskei LC, szabadon igazolhatóként), Pethő Bence (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Pintér Ádám (Mezőkövesd Zsóry), Ternován Patrik (Mezőkövesd-Zsóry, szabadon igazolhatóként), Varga József (Tiszakécskei LC, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Katona István (FC Ajka), Menyhárt Barnabás (Putnok FC, legutóbb Bp. Honvéd)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Baranyai Nimród (Újpest FC), Csatári Gergő (Diósgyőri VTK), Debreceni Ákos (Paksi FC). Kooperációs kölcsön után (Diósgyőri VTK): Bacsa Benjámin, Demeter Milán, Dojcsák Bence, Kristóf Márk, Lajcsik Vencel

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –