Marco Rossi: Hatalmas felelősséget jelent a felénk támasztott elvárás

„Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy akkora a bizalom irányomba, amit a szerződésem 2030-ig történő meghosszabbítása mutat! Szeretném megragadni az alkalmat, hogy Dr. Csányi Sándor elnök úrnak is gratuláljak újraválasztásához és külön is megköszönjem támogatását és bizalmát, ami ugyanakkor hatalmas felelősséget is jelent, ismerve a felénk támasztott elvárásokat. Mint mindig, ezentúl is minden tőlem telhetőt el fogok követni, hogy megfeleljünk ezeknek illetve lehetőség szerint túl is teljesítsük őket” – nyilatkozta szerződéshosszabbítása után Marco Rossi az MLSZ-nek.

A hatvanéves olasz edző irányítása alatt a magyar válogatott kijutott a 2020-as és a 2024-es Európa-bajnokságra is. Az Eb-részvételek mellett a 2020–2021-es idényben Rossival a válogatott feljutott a Nemzetek Ligája A-ligájába, ahol többek között az angolok és a németek ellen is emlékezetes mérkőzéseket vívtunk.

A következő öt esztendőre is komoly célokat tűzött ki a felnőtt válogatott elé az MLSZ. A soron következő két Európa-bajnokságról az egyikre ki kell jutni, vissza kell verekednie magát a Nemzetek Ligája A-ligájába, és a világbajnokságra is ki kell jutni. Marco Rossi és a magyar válogatott előtt álló következő feladat, hogy kvalifikáljon a 2026-os világbajnokságra. Az őszi selejtezősorozatban Írország, Portugália és Örményország vár a magyar válogatottra.