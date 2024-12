Csodagól Bene Ferenctől, Farkas Jánostól, Esterházy Mártontól és Puskás Ferenctől

Bozsik Péter, a 101-szeres válogatott, Bozsik József fia: – Nehéz bármiféle szakmai szempont szerint dönteni, de nem is lehet. Ilyenkor az emóciók, az érzések is számítanak. Mindenesetre nagyszerű tettnek tartom húsz csodás magyar labdarúgó által szerzett gólokat egy csokorba szedni, s csupán egy kattintást követően megnézni és a régi emlékeket felidézni. Látva az eredményt, nekem is tetszett Bene Ferenc és Farkas János brazilok ellen szerzett gólja, de Puskás Ferencnek a Real Madrid játékosaként a BEK-döntőben lőtt találata – a madridiak harmadik gólja – is élményszámba ment, mert éles szögből a rövid felső sarokba bombázni kevesek képesek. Fazekas László, 92-szeres válogatott labdarúgó: – Szavazataimnál mindenképpen figyelembe vettem, hogy hazai pályán vagy idegenben esett a gól, s azt is, milyen eseményen született. Ugyanis egy-egy játékos kvalitásait az bizonyítja leginkább, ha idegenben, nyomás alatt is képes kimagasló teljesítményre. Nem elfogultságból, de én is egykori játékostársam, Bene Ferenc brazilok ellen szerzett gólját jelöltem az első helyre. Csodás találat volt, pedig csupán néhány lövőcselt mutatott be, a brazil hírességek mégis úgy dőltek, mint a tekebábuk, ráadásul rendkívül fontos volt az a gól, mert az első volt, és ne feledjük, a gyengébbik lábával, ballal rúgta… Bene Ferenc, a 76-szoros válogatott Bene Ferenc fia: – Csodálatosnak tartom a Nemzeti Sport kezdeményezését, egyben óriási megtiszteltetés, hogy édesapám gólja holtversenyben az első lett, s családom nevében is köszönöm mindenkinek, aki szavazatával az első helyre repítette. Egyébként nekem is a braziloknak lőtt gólja a legszebb, pedig rúgott hasonlót például a Benficának, ám ez rendkívüli fontos volt, hiszen két nappal korábban kikaptunk a portugáloktól. Édesapám már a harmadik percben vezetést szerzett a világbajnoki címvédő ellen, hatalmas erőt adva a társainak. Farkas János csodás góljának is részese volt, a Vasas csatára az ő kitűnő beadása után lőtte kapásból a labdát a brazil kapuba. Ha csupán édesapám góljait kellene rangsorolnom, akkor is a brazilok ellenit tenném az első helyre.