Tökéletes idényzárás előtt a PSG

The Athletic A New York Times sportrovatának tekinthető lap természetesen kiemelten foglalkozik a klub-vb East Rutherford-i (voltaképpen New York-i) döntőjével, de a legfontosabb téma – valahol érthető módon – az, hogy Donald Trump amerikai elnök is ott lesz a mérkőzésen. Sőt, az Athletic arról is beszámol, hogy Trump a trófeaátadásban is szeretne aktívan részt venni, noha az eredeti protokollba ez nem volt betervezve.