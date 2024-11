Az U17-es magyar válogatott gól nélküli döntetlent játszott a Románia elleni Eb-selejtezőn

Az U17-es magyar válogatott az Azerbajdzsán elleni 4–0-s győzelem után a házigazda Románia ellen lépett pályára. A mieink az Eb-selejtezőtorna második napján sem kaptak gólt (köszönhetően annak is, hogy Balogh T. Márk a hajrában tizenegyest védett), igaz, ezúttal a gólszerzés nem sikerült, így két meccs után négy ponttal a csoport második helyén állnak.

„Gyakorlatilag a mérkőzés elejétől kezdve nagy nyomás volt rajtunk, ellenfelünk számára rendkívül fontos volt, hogy megnyerje a meccset, amit végig éreztettek is velünk. Mi erre felkészültünk, de abban bíztunk, hogy kicsit többet tudjuk birtokolni a labdát. Kapkodó, ideges játékra kényszerítettek minket, ebből nem nagyon tudtunk kijönni, viszont így is volt mindkét félidőben három-négy olyan momentumunk, főleg a kontrák révén, amelyekből veszélyeztetni tudtunk. A védekezésünk gyakorlatilag az egész meccsen rendben volt, a srácok nagyon jól védték a kapu előterét, a tizenegyesen kívül nagy helyzete nem volt a román válogatottnak. Nem tudtak igazán jó pozíciókból lőni, emellett sok beadás érkezett az alapvonal közeléből, ezekre készültünk, szépen hatástalanítottuk őket. A játékosok nem szerepeltek még ilyen téttel bíró mérkőzésen, végig küzdöttek, hajtottak, ezért is fontosak ezek az UEFA-rendezvények, hogy találkozzanak az ilyen típusú helyzetekkel” – mondta a mérkőzést követően Németh Antal szövetségi edző az MLSZ honlapjának.

A Németh Antal irányította válogatott következő mérkőzését november 19-én, 11 órakor játssza Görögország U17-es együttesével.

MAGYARORSZÁG U17–ROMÁNIA U17 0–0

MAGYARORSZÁG: Balogh T. M. – Sánta (Wébel, 81.), Lakatos M., Rankó – Mándity (Petrók, 61.) Zubor (Gulyás K., 85.) Rab, Csóka G. (Milicz, 61.) – Galambos, Gólik. Szövetségi edző: Németh Antal

A 6. csoport állása két forduló után: 1. Görögország 6 pont, 2. Magyarország 4, 3. Románia 1, 4. Azerbajdzsán 0