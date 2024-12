Roberto Ozzano a Parmában fejlődve jutna el a magyar válogatottig

Nem csak Balogh Botondra érdemes figyelni a Parmával kapcsolatban, az olasz élvonalbeli klub kötelékében pallérozódik ugyanis Roberto Ozzano. Az édesanyja révén magyar származású 17 esztendős tehetség Olaszországban született, 14 évesen szerződött a Sampdoriából jelenlegi egyesületébe, amelynek U18-as együttesében játszik. Védekező középpályásként hárul rá fontos szerep a pályán, időnként a csapatkapitányi karszalagot is megkapja, 2023-ban írta alá első profi szerződését. Idényét balszerencséjére kellemetlen bokarepedés és az abból eredő sarokfájdalom árnyékolta be, nem tudott annyit játszani, amennyit szeretett volna, de az évadban 11 bajnokin így is lehetőséghez jutott, hétszer kezdett, és olyan ellenfelek ellen mutathatta meg magát, mint az Internazionale, a Roma vagy az éllovas Cesena.

„Az U18-as bajnokságban a legerősebb csapatok legügyesebb fiataljai ellen léphetek pályára, rengeteget fejlődhetek ilyen játékosok ellen – mondta a Nemzeti Sportnak Roberto Ozzano. – Hétről hétre nívós ellenfelekkel csapunk össze, profi a körítés. Ebben a korosztályban már nagyon odafigyelnek ránk, minden meccsen tele van a lelátó megfigyelőkkel, úgyhogy folyamatosan kiegyensúlyozottan kell teljesíteni. Az a célom, hogy lépésről lépésre feljebb jussak. Várom, hogy végleg elmúljon a fájdalmam és ismét játékba lendüljek, mert szeretnék minél hamarabb a felnőttekhez kerülni. Kollégistaként közel lakom a stadionhoz és az edzőközponthoz, nap mint nap látom az első keret játékosait, így Balogh Botondot is, ami motiváló. Szeretnék minél hamarabb belecsöppenni a profi világba, ehhez az az első lépés, hogy beverekedjem magam a Primavera-csapatba. Sok olasz klubban nem kapnak lehetőséget a fiatalok, de Parmában működik a tehetségek beépítése. Hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy sorra kerüljek, nem tudom, a felépülésemen is múlik, de mindent megteszek, hogy tűzközelbe kerüljek."

Ha minden jól megy, januárban kerülhet a Primavera-együttesbe, ami fontos mérföldkő lenne számára – a hétszeres válogatott Balogh Botond is innen lépett az első csapatba. Elhivatottságát jelzi, hogy minden kedden és pénteken különedzésen vesz részt, hogy erőnlétileg minél hamarabb megérjen a felnőttfutballra. A Magyar Labdarúgó-szövetség szakemberei előtt ismert a tudása, legutóbb májusban kapott meghívást az U17-es válogatottba.

„Anyukám néhány évvel ezelőtt írt a szövetségnek azzal a szándékkal, hogy szívesen beíratna egy focis nyári táborba, és miután elmondta, melyik csapatban futballozom, az MLSZ-nél informálódtak rólam és később meghívást kaptam Telkibe. Nagyon szeretek a korosztályos válogatottban játszani, jó kapcsolatot alakítottam ki a srácokkal, többjüket a barátomnak mondhatom és a társaságukban a nyelv is egyre inkább rám ragad, már a taktikai kifejezéseket és a szlenget is értem. Kiskorom óta érdekel a magyar történelem, ünnepekkor és születésnapokra szoktam Magyarországra utazni, amelyhez rengeteg szép emlék fűz – örülök, hogy most már a futball is. Néhány éve az egyik korábbi edzőm közbenjárásával születésnapi köszöntőt kaptam Marco Rossi szövetségi kapitánytól, akinek a legfontosabb üzenete az volt a videóüzenetben, hogy felhívja a figyelmemet arra, milyen fontos lehet a magyar szív a pályafutásomban. Bízom benne, hogy egyszer a válogatott öltözőjében is ad majd tanácsot, mert az azt jelentené, hogy a lehető legjobb helyre kerültem."