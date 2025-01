Németh Hunor: Más a helyem a hierarchiában, mint az U19-ben

Németh Hunor 3 évesen került Dániába, és az FC Köbenhavn utánpótlásában végigjárta a lépcsőfokokat, és most már az első csapattal készül.

A 17 éves középpályás a Rapid Wien elleni Konferencialiga-mérkőzés előtt bekerült a nagycsapat keretébe, igaz, a debütálás elmaradt.

„Szerdán reggel mondták, hogy siessek pakolni, mert utazom én is Bécsbe. Nagyon örültem, de egyben meg is lepődtem. Mindenesetre hatalmas élmény volt – mondta Németh Hunor a klub hivatalos honlapján. – Reménykedtem benne, hogy játéklehetőséget kapok, de az eredmény ezt nem tette lehetővé. Remélem, legközelebb erre is eljön a lehetőség.”

Németh hozzátette, hogy teljesen más a felnőttekkel készülni, mint az U19-cel.

„A tempó gyorsabb, és a hierarchiában is más a helyem, mint az U19-ben, ahol az egyik hangadó vagyok. Nyolcas és hatos pozícióban tudok játszani, jó bal lábam van, az előző idényben is szereztem néhány szabadrúgásgólt. A védekezésből és a támadásból is kiveszem a részem.”

Németh kitért a magyar U19-es válogatottra, amely Ausztriával, Izlanddal és éppen Dániával csap össze. Számára utóbbi lesz az érdekes, hiszen olyanok ellen játszhat, akik csapattársai jelenleg vagy azok voltak korábban.