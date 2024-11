Légióskörkép: Kerkez-gólpasszok, Ádám-dupla – hét magyar találat

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az elmúlt hét, magyar szempontból leginkább figyelemre méltó teljesítményét az AFC Bournemouth válogatott védője, Kerkez Milos nyújtotta, aki először adott gólpasszt ebben az idényben, ráadásul kettőt is, így főszerepet játszott abban, hogy csapata megfosztotta idénybeli veretlenségétől a Manchester Cityt.

BOURNEMOUTH-SIKER A CITY ELLEN – Kerkez két gólpassza 00:28-tól és 01:15-tól látható

A magyar válogatottak közül a múlt héten Balogh Botond is gólpasszt adott a Parmában, méghozzá fejjel a Juventus elleni 2–2-es meccs elején, a 3. percben. Ez volt az első gólpassza a Serie A-ban. A német másodosztályú Preussen Münsterben a négyszeres válogatott Németh András adott gólpasszt.

BALOGH GÓLPASSZÁVAL ÉS A PARMA GÓLJÁVAL INDULT A JUVE ELLENI MECCS

Ugyanakkor magyar gólokból sem volt hiány a múlt héten. Görögországban tétmeccsen megszerezte első góljait Ádám Martin: az Aszterasz az ő duplájával győzött 2–1-re a Zakintosz elleni kupameccsen. Ugyancsak a Görög Kupában, az OFI ellen 3–1-re elveszített meccsen talált be a Volosz magyar csatára, Koszta Márk, aki 11 tétmeccsen szerzett öt gólnál jár ebben az idényben.

ÁDÁM MARTIN GÓLJAI – KÉPEKBEN

A Szlovén Kupában az SD Videm ellen 3–0-ra nyerő Naftában két magyar is gólt lőtt. Az idényben tétmeccsen a negyedik gólját szerző Klausz Milán egy kapu elé ívelt szabadrúgás után lőtt közelről a hálóba, vezetéshez juttatva a csapatát míg az idényben harmadszor eredményes Kálnoki-Kis Zsombor a jobb szélről, hét méterről lőtt a kapuba, beállítva a végeredményt.

MAGYAR GÓLOK SZLOVÉNIÁBAN: Klausz gólja 1:19 percnél, Kálnoki-Kis találata 1:37:50-nél

Törökországban megszerezte első gólját Varga Kevin a másodosztályú Ankaragücüben a Bursa Nilufer ellen 3–2-re megnyert kupameccsen: a bal szélen ugrott ki a védők közül és lőtt a hosszú alsóba.

VARGA KEVIN GÓLJA

A szlovák élvonalban Vitális Milán lőtt gyönyörű gólt a DAC-ban az FK Podbrezová ellen (a tizenhatos bal csücskéről lőtt a hosszú felsőbe), ez volt tétmeccsen a harmadik gólja az U-válogatott középpályásnak a klubjában, ebben az idényben.

HATALMAS VITÁLIS-GÓL A DAC-BAN



OKTÓBER 28., HÉTFŐ

CIPRUS

Cyta Championship

Karmiotissza–Omonia Nicosia 2–6

Omonia: Lang Ádám a kispadon nézte végig a találkozót.

APOEL–Anorthoszisz 2–0

Anorthoszisz: Gyurcsó Ádám a 60. percben csereként lépett pályára.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Galatasaray–Besiktas 2–1

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.

OKTÓBER 29., KEDD

ANGLIA

League One (III. osztály)

Stevenage–Bolton Wanderers 1–4

Bolton: Schön Szabolcs a 80. percben jött le csereként, addig a pályán volt

LENGYELORSZÁG

Lengyel Kupa, 3. forduló

Avia Swidnik–Ruch Chorzów 1–3

Ruch Chorzów: Novothny Soma nem lépett pályára, végig a kispadon ült

NÉMETORSZÁG

Német Kupa, 2. forduló

RB Leipzig–St. Pauli 4–2

Leipzig: Gulácsi Péter a kispadon ült, Willi Orbán végigjátszotta a meccset

Wolfsburg–Borussia Dortmund 1–0 – h. u.

Wolfsburg: Dárdai Bence kezdett, a 80. percben lecserélték.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Brescia–Spezia 1–1

Spezia: Nagy Ádám csereként állt be a szünetben

ROMÁNIA

Román Kupa, csoportkör

Poli Iasi–UTA Arad 1–1

Arad: Zsóri Dániel a kispadon ült végig

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Dunaszerdahelyi AC–Zólyombrézó 3–0

DAC: Bősze Levente a 82. percben lépett pályára csereként, Csinger Márk a 25. percben állt be, Redzic Damir a 67. percben jött be, Szendrei Ákos végig a padon ült, Tuboly Máté végig a pályán volt, sárga lapot kapott a 27. percben, Vitális Milán 67 percet játszott, a 62. percben gólt szerzett

TÖRÖKORSZÁG

Török Kupa, selejtező

Bursa Nilufer–Ankaragücü 2–3

Ankaragücü: Varga Kevin az 55. percben gólt szerzett

OKTÓBER 30., SZERDA

ANGLIA

Ligakupa, nyolcaddöntő

Brighton&Hove Albion–Liverpool 2–3

Liverpool: Szoboszlai Dominik kezdett, a 71. percbeli lecseréléséig volt a pályán.

AUSZTRIA

Osztrák Kupa, nyolcaddöntő

Stripfing–Rapid Wien 2–1

Rapid: Bolla Bendegúz nem volt kerettag.

Bregenz–Grazer AK 2–1

Bregenz: Tiefenbach Dániel végigjátszotta a mérkőzést.

BELGIUM

Belga Kupa, 1. forduló

Gent–Union Rochefortoise 7–0

Gent: Vancsa Zalán végigjátszotta a mérkőzést.

CIPRUS

Ciprusi Kupa, 1. forduló

Ahyronasz-Oniszilosz–AEL Limassol 0–2

AEL: Kecskés Ákos végigjátszotta a mérkőzést.

GÖRÖGORSZÁG

Görög Kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés

OFI Kréta–Volosz 3–1

Volosz: a kaput Kovács Dániel őrizte, Koszta Márk szintén végigjátszotta a meccset, ő szerezte csapata gólját.

NÉMETORSZÁG

Német Kupa, 2. forduló

Hertha BSC–Heidenheim 2–1

Hertha: Dárdai Márton végig a pályán volt, ifj. Dárdai Pál a 75. percben állt be.

Eintracht Frankfurt–Borussia Mönchengladbach 2–1

Frankfurt: sem Fenyő Noah, sem Lisztes Krisztián nem volt a keretben.

Arminia Bielefeld–Union Berlin 2–0

Berlin: Schäfer András kezdett, a szünetben lecserélték.

Hoffenheim–Nürnberg 2–1

Hoffenheim: Szalai Attila nem volt kerettag.

OLASZORSZÁG

Serie A

Juventus–Parma 2–2

Parma: Balogh Botond végigjátszotta a mérkőzést, adott egy gólpasszt.

ROMÁNIA

Román Kupa, csoportkör

Gyulafehérvár–Sepsi OSK 1–0

Sepsi: Sigér Dávid nem volt kerettag.

FK Csíkszereda–Otelul 2–1

Csíkszereda: Nagy János végig a pályán volt, Pintér Bence 81 percet játszott, Torvund Alexandert sérülés miatt kellett lecserélni a szünetben, Kelemen Dávid, Babati Benjámin és Makrai Gábor a szünetben állt be, utóbbit a 61. percben sérülés miatt lecserélték, Hegedűs János nem volt a keretben.

SKÓCIA

Premiership

Dundee United–Motherwell 1–2

Motherwell: Hegyi Krisztián kispados volt.

SVÁJC

Super League

St. Gallen–Winterthur 2–2

St. Gallen: Csoboth Kevin a 76. percben lépett pályára csereként.

SZERBIA

Szerb Kupa, 2. forduló

Vrsac–Topolya 1–1 – 11-esekkel 3–5

Topolya: Sós Bence kezdett, a 83. percbeli lecseréléséig volt a pályán.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Nagyszombat–Komáromi FC 3–2

Komárom: Nagy Gergő kispados volt.

SZLOVÉNIA

Szlovén Kupa, 2. forduló

Storzic Preddvor–Maribor 1–2

Maribor: Komáromi György kezdett, a szünetben lecserélték.

Rudar Velenje–Aluminij 1–2

Aluminij: Tanyi Barnabás a 71. percben állt be csereként, és ő készítette elő a győztes gólt.

OKTÓBER 31., CSÜTÖRTÖK

GÖRÖGORSZÁG

Görög Kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés

Zakintosz–Aszterasz Tripolisz 1–2

Aszterasz: Ádám Martin kezdőként 58 percet játszott, csapata mindkét gólját ő szerezte.

SZLOVÉNIA

Szlovén Kupa, 3. forduló

Videm–Nafta Lendva 0–3

Nafta: Dragóner Áron, Kálnoki-Kis Zsombor és Senkó Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Csóka Dominik szintén kezdett, a helyére az 51. percben állt be Szalay Szabolcs, s Klausz Milán is ekkor lépett pályára csereként. A Lendva első gólját Klausz, a másodikat Kálnoki-Kis szerezte.

NOVEMBER 1., PÉNTEK

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Luton Town–West Bromwich Albion 1–1

WBA: Callum Styles ott volt a kezdőben, végigjátszotta a meccset, az 55. percben sárga lapot kapott

AZERBAJDZSÁN

Premyer Liqasi

Neftci Baki–Araz 0–1

Neftci: Tamás Márk végig a kispadon ült

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Preussen Münster–Fortuna Düsseldorf 1–0

Münster: Németh András végigjátszotta a mérkőzést, a 26. percben gólpasszt adott.

NOVEMBER 2., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

Liverpool–Brighton&Hove Albion 2–1

Liverpool: Szoboszlai Dominik kezdett, a 66. percben lecserélték.

Bournemouth–Manchester City 2–1

Bournemouth: Kerkez Milos kezdett, végigjátszotta a meccset, két gólpasszt adott.

Championship (II. osztály)

Blackburn Rovers–Sheffield United 0–2

Blackburn: Tóth Balázs a kispadon ült.

Leeds United–Plymouth Argyle 3–0

Plymouth: Szűcs Kornél kezdett és végig is játszotta a meccset.

FA-kupa, 1. forduló

Walsall–Bolton Wanderers 2–1

Bolton: Schön Szabolcs kezdőként végigjátszotta a meccset, az 59. percben sárga lapot kapott.

AUSZTRIA

Bundesliga

Sturm Graz–Rapid Wien 1–1

Rapid: Bolla Bendegúz kezdőként végigjátszotta a meccset.

2. Liga (II. osztály)

Rapid Wien II–Bregenz 1–1

Bregenz: Tiefenbach Dániel kezdett, a 83. percben lecserélték.

CIPRUS

Cyta Championship

Omonia Nicosia–Omonia 1–1

Omonia: Lang Ádám a 14. percben állt be csereként.

ÉSZAK-ÍRORSZÁG

Premiership

Glentoran–Larne 0–2

Glentoran: Gyollai Dániel kezdőként végig a pályán volt.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Raków–Stal Mielec 1–0

Raków: Baráth Péter kezdett, a 48. percben sárga lapot kapott.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Wolfsburg–Augsburg 1–1

Wolfsburg: Dárdai Bence kezdőként végigjátszotta a meccset.

Eintracht Frankfurt–Bochum 7–2

Frankfurt: Fenyő Noah és Lisztes Krisztián nem szerepelt a keretben.

Bayern München–Union Berlin 3–0

Berlin: Schäfer András a 63. percben állt be csereként.

Hoffenheim–St. Pauli 0–2

Hoffenheim: Szalai Attilát nem nevezték.

Borussia Dortmund–RB Leipzig 2–1

Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán kezdőként végigjátszották a meccset.



2. Bundesliga (II. osztály)

Hertha BSC–1. FC Köln 0–1

Hertha: Dárdai Márton kezdőként végig a pályán volt, az 58. percben sárga lapot kapott, ami miatt a következő meccset ki kell hagynia, ifj. Dárdai Pál a kispadon ült.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Spezia–Modena 1–0

Spezia: Nagy Ádám kezdőként végigjátszotta a meccset, a 87. percben sárga lapot kapott.

ROMÁNIA

Superliga

Sepsi OSK–Petrolul 1–1

Sepsi: Sigér Dávidot nem nevezték.



Dinamo Bucuresti–UTA Arad 1–0

Arad: Zsóri Dánielt nem nevezték.

SVÁJC

Super League

St. Gallen–Sion 1–1

St. Gallen: Csoboth Kevin a 7. percben állt be csereként.

SZAÚD-ARÁBIA

Saudi Pro League

Al-Fateh–Al Feiha 1–1

Al-Fateh: Szappanos Péter végigjátszotta a meccset.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Komáromi FC–Dunaszerdahelyi AC 0–1

Komárom: Nagy Gergő a kispadon ült.

DAC: Bősze Levente a 66. percben állt be, Csinger Márk és Tuboly Máté végigjátszották a meccset. Redzic Damir a szünetben állt be, Szendrei Ákos a 83. percben állt be Vitális Milán helyére.

Kassa–Trencsén 0–0

Kassa: Bokros Szilárdot nem nevezték.

SZLOVÉNIA

Prva Liga

Maribor–Radomlje 1–0

Maribor: Komáromi György a 86. percben állt be csereként.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Sivasspor–Rizespor 2–1

Rizespor: Mocsi Attila kezdőként végigjátszotta a meccset.

NOVEMBER 3., VASÁRNAP

BELGIUM

Jupiler Pro League

Beerschot–Gent 0–0

Gent: Vancsa Zalán a kispadon ült.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Le Havre–Montpellier 1–0

Le Havre: Loic Nego végig a pályán volt.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

Arisz–Levadiakosz 3–1

Levadiakosz: Gróf Dávid végig a pályán volt.

Volosz–Panathinaikosz 0–1

Volosz: Kovács Dániel és Koszta Márk végig a pályán volt.

Panathinaikosz: Kleinheisler László nem volt a keretben.

LENGYELORSZÁG

Division 1 (II. osztály)

LKS Lódz–Ruch Chorzów 0–1

Ruch Chorzów: Novothny Soma kezdőként 80 percet játszott.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Paderborn–Braunschweig 0–0

Braunschweig: Szabó Levente a 80. percben állt be.

SKÓCIA

Ligakupa, elődöntő

Motherwell–Rangers 1–2

Motherwell: Hegyi Krisztián a kispadon ült.

SZERBIA

Szuperliga

Topolya–Partizan 1–2

Topolya: Sós Bence a kispadon ült.

SZLOVÉNIA

Prva Liga

Nafta Lendva–Koper 1–2

Nafta: Dragóner Áron végig a pályán volt, gólt szerzett, Senkó Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Csóka Dominik az 59. perben váltotta a kezdő Kálnoki-Kis Zsombort, a 89. percben sárga lapot kapott, Szalay Szabolcs a 68 percben állt be a kezdőcsapatban helyet kapó Klausz Milán helyére.

2. SNL (II. osztály)

Grosuplje–Aluminij 1–0

Aluminij: Tanyi Barnabás végig a pályán volt.

TÖRÖKORSZÁG

1. Lig (II. osztály)

Igdir–Ankaragücü 1–0

Ankaragücü: Varga Kevin kezdőként 75 percet játszott.

NOVEMBER 4., HÉTFŐ

CIPRUS

Cyta Championship

18.00: Anorthoszisz–AEL Limassol

Anorthoszisz: Gyurcsó Ádám

AEL: Kecskés Ákos

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

16.30: Aszterasz Tripolisz–OFI Kréta

Aszterasz: Ádám Martin

LENGYELORSZÁG

Division 1 (II. osztály)

19.00: Wisla Kraków–Tychy

Wisla: Kiss Tamás

OLASZORSZÁG

Serie A

18.30: Parma–Genoa

Parma: Balogh Botond