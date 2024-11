Szoboszlait lecserélték, a Liverpool a második félidőben fordított a Brighton ellen

ANGOL PREMIER LEAGUE

10. FORDULÓ

Liverpool–Brighton & Hove Albion 2–1 (0–1)

Liverpool, Anfield. Vezette: Harrington

LIVERPOOL: Kelleher – Alexander-Arnold, Konaté (J. Gómez, a szünetben), Van Dijk, Cimikasz – Szoboszlai (L. Díaz, 66.), Gravenberch, Mac Allister (C. Jones, 66.) – Szalah, D. Núnez (Endo, 77.), Gakpo. Menedzser: Arne Slot

BRIGHTON: Verbruggen – Veltman (Gruda, 76.), Igor, Van Hecke, Estupinan– Mitoma (Adingra, 87.), Ayari (Wieffer, 76.), Hinshelwood (E. Ferguson, 88.), Kadioglu (Moder, 88.) – Welbeck, Rutter. Menedzser: Fabian Hürzeler

Gólszerző: Gakpo (70.), Szalah (72.), ill. Kadioglu (14.)

A két csapat október 30-án a Ligakupában is találkozott egymással, akkor a Liverpool idegenben győzött 3–2-re. Most azonban vészjóslóan kezdődött a meccs a „vörösök” számára – hétpercnyi játék után a Brighton 77 százalékban birtokolta a labdát az Anfielden. A meccs első nagy helyzete azonban így is a Liverpool előtt adódott, a 10. percben Darwin Núnez remekül tartotta meg a labdát a felezővonalnál, onnan tört be a Brighton tizenhatosán belülre, ahol állított még egyet a labdán, majd a hosszút vette célba, de Bart Verbruggen hatalmas bravúrral szögletre mentett.

A következő percekben már egyértelműen a vendégek játszottak fölényben, minek nyomán a 14. percben Ferdi Kadioglu megszerezte a vezetést. A török játékos a második hullámban érkezett, és hatalmas erővel, a kapufa segítségével kilőtte a hosszú sarkot, védhetetlen volt a bomba. 0–1

Ezt követően növelhette is volna előnyét a nagyon kulturáltan játszó Brighton, Danny Welbeck kétszer is közel járt a gólhoz, de egyszer sem tudott a kapuba találni. A Liverpool ekkor még nagyon ötlettelenül és lassan futballozott, Szoboszlai Dominik is keveset volt játékban. Negyvenöt perc után a hazaiak örülhettek annak, hogy csak egygólos hátrányban voltak.

A második félidőt cserével indította Arne Slot, Joe Gómez érkezett Ibrahima Konaté helyére. A csereként beálló uruguayi pedig két perc után helyzetbe is került, de ekkor még védett Verbruggen. A Liverpool ezzel viszont lendületbe jött, az 56. percben Alexis Mac Allister fejesét tornázta ki bravúrran Verbruggen, majd Szalah is munkát adott a brightoni kapusnak. A 66. percben a passzív Szoboszlait és Mac Allistert is lecserélte Slot, érkezett Luis Díaz és Curtis Jones. A Liverpool egyre veszélyesebbé vált a cseréknek köszönhetően, s a 70. percben megérdemelten – igaz, némi szerencsével – egyenlített. Cody Gakpo beadásába senki sem ért bele, ez megzavarta a brightoni védősort és Verbruggent – és a Liverpool egyenlítését jelentette. 1–1

Két perccel később pedig már a Pool volt jobb helyzetben: egy kontra után fellazult a Brighton védelme, Mohamed Szalah megkapta a labdát a szélen, és remek mozdulattal a kapuba csavart. 2–1

A második gól után a Liverpool már irányította a meccset, a Brighton játékosai elfáradtak a hajrára – s hiába próbálkozott cserékkel frissíteni csapatán Fabian Hürzeler, a Pool megtartotta vezetését, és nagyon nehéz meccsen szerzett még értékesebb három pontot.