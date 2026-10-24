NB II: HR-Rent Kozármisleny–Szentlőrinc
A labdarúgó NB II 11. fordulójában szombaton délután a 15. helyen álló Kozármisleny a tizedik Szentlőrincet fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
11. FORDULÓ
HR-RENT KOZÁRMISLENY–SZENTLŐRINC 0–0
Kozármisleny, Feleki Attila Sportközpont, 600 néző. Vezeti: Molnár Attila (Király Zsolt, Kulman Tamás)
KOZÁRMISLENY: Lékai – Stumpf, Fehér Cs., Turi – Herczeg B., Kocsis D, Kozics, Debreceni – Geiger – László K, Szűcs P. Vezetőedző: Márton Gábor
SZENTLŐRINC: Auerbach – Rac, Poór, Milovanovics, Kiss-Szemán – Dinnyés, Szolgai – Czérna, Sámson, Jung – Oláh B. Vezetőedző: Nikházi Márk
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Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző fordulóban Nagykanizsán három pontot szerző Kozármisleny az előző öt bajnokijából négyet elveszítő Szentlőrinc ellen.
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