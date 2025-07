NB II: BVSC-Zugló–FC Ajka

A labdarúgó NB II 1. fordulójában az előző bajnokságban kilencedik helyen végzett BVSC-Zugló a 13. FC Ajkát fogadja. A hazaiak kispadján most mutatkozik be Dragan Vukmir. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II

1. FORDULÓ BVSC-ZUGLÓ–FC AJKA 2–0 (2–0) – ÉLŐ

Budapest, Szőnyi út. Vezeti: Takács Tamás (Albert István, Búzás Balázs)

BVSC: Petroff – Böndi, Benkő-Bíró, Hesz, Király Á. – Tóth K., Palincsár M. - Sarkadi, Csernik K., Pekár L. (Dénes A., 68.) – Farkas B. Vezetőedző: Dragan Vukmir

AJKA: Szabados I. – Kovács N., Kenderes, Jagodics B., Garai Z. – Tóth G. (Katona I. a szünetben) – Cipf (Doncsecz, 56.), Csanádi B. (Herjeczki K. a szünetben), Sejben, Kirchner – Rideg B. (Csizmadia Z. a szünetben) Vezetőedző: Horváth András

Gólszerző: Farkas B. (11.), Csernik (44.) Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat. Meglátjuk, mire megy a legutóbb a bennmaradásért küzdő két együttes, a BVSC-Zugló és az FC Ajka. Májusban a fővárosban 0–0-ra végeztek egymással. A két csapatról szóló beharangozónkat itt olvashatják el: BVSC, Ajka