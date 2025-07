Szalai duplájával nyert a Kövesd az újonc ellen

LABDARÚGÓ NB II

1. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–KARCAGI SC 2–0 (2–0)

Mezőkövesd, városi stadion, 1000 néző. Vezette: Katona Balázs (László István Sándor, Topálszki Szabin).

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Csörgő, Vajda S. – Zachán, Bertus (Zvekanov, 90.) – Vidnyánszky (Kovalenko, 74.), Lőrinczy (Pintér Á., 64.), Sáreczki (Saja, 64.) – Szalai J. (Bartusz, 90.). Vezetőedző: Csertői Aurél

KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Sághy, Fazekas L., Hidi P. (Vida, 64.), Pap – Szűcs K. (Bodor, 64.) – Székely D. (Kaye, 77.), Szakács L. (Sain, 64.), Girsik – Tarcsi (László D., 81.). Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Szalai J. (5., 43.).

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – Úgy alakult az első félidő, ahogy elterveztük, nálunk volt a labda, az ellenfélnek nem voltak lehetőségei, két gólt rúgtunk, és simának tűnt a meccs. A második játékrészben agresszívebben futballozott ellenfelünk. Nekünk volt egy meccslabdánk, ami kimaradt, a Karcag pedig vérszemet kapott. Nekik is voltak helyzeteik, mert pontatlan volt a játékunk. Ráültünk a kétgólos előnyre, emiatt tudott lehetőségeket kialakítani az ellenfél.

Varga Attila: – Tanulságos volt a mérkőzés. Újonc csapatnál átéltem már többször: nem mindegy, hogyan áll bele a meccsbe. A tanulópénzt megfizettük, minden nap tanulni fogunk ebből. Hogy mire gondolok? Készültünk valamire, de két nagyon súlyos egyéni hibát vétettünk a védelemi zónában, az ellenfél pedig ezeket megbüntette. Az 5. percben hátrányba kerültünk, aztán próbáltunk felállni, és a félidő végén, lélektanilag a legrosszabbkor elkövettünk egy újabb hibát, ami a padlóra küldött minket. A második félidőre úgy mentünk ki, hogy próbáljuk megszerezni az egyik pontot, ami benne volt a játékban, hiszen rúgtunk két kapufát, igaz, a Kövesd is egyet. Benne volt a meccsben, hogy betalálunk, de a helyzetek kimaradtak. Hátul nem szabad ilyen hibákat elkövetni. A játékkal elégedett vagyok, sok pozitívum volt a mérkőzésben.



ÖSSZEFOGLALÓ

Az újonc Karcagi SC, az előző évad NB III-as küzdelemsorozatában, az Észak-keleti csoport bajnoki címének megszerzése, majd az ezt követő NB II-es osztályozó sikeres megvívása után meglepetésre készült a két évvel ezelőtt még az élvonalban szerepelt Mezőkövesd Zsóry FC vendégeként.

Aligha olyanra, ami a meccs elején történt, ugyanis Engedi Márk kapus nagy hibát elkövetve elpasszolta a labdát, amire Szalai József lecsapott, és előnyhöz juttatta csapatát (1–0). A sárga mezes hazaiak ezután is kontroll alatt tartották a mérkőzést, eltartott egy ideig, míg a Karcagi SC ,,felállt”, és eljutott a kövesdi kapu elé. Az első félidő hajrájában az MZSFC kapusának, Deczki Máténak már bravúrt is be kellett mutatnia, de a feljövőben lévő kék mezesek egy újabb labdaeladás után ismét bűnhődtek: Hidi Patrik elpasszolását követően egy hazai kontrát ismét Szalai József fejezett be góllal (2–0).

A második játékrészben a Karcagi SC nagyon rajta volt, hogy csökkentse hátrányát, de a Kövesd magabiztosan védekezett, illetve a labdaszerzések után igyekezett gyors ellenakciókat vezetni. Volt egy lüktető időszaka is a meccsnek, de a vendégek kétszer is csak kapufáig jutottak. Ilyenből volt a hazaiaknak is, bár csak egy, de a két góljuk ezen a napon három pontot ért. 2–0

PERCRŐL PERCRE

Az első félidőben kétgólos előnyt szereztek a kövesdiek (sárgában)